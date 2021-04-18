ЖД-катастрофа в Египте: из-за схождения поезда с рельсов погибли более 30 человек (ВИДЕО)

18 апреля в египетской провинции Кальюбия на железной дороге сошли с рельс восемь вагонов.

Как сообщает Al Arabia, в результате аварии погибли, по меньшей мере, 32 человека и 109 получили различные травмы.

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По данным телеканала, поезд двигался по маршруту Каир — Мансура. Очевидцы рассказали, что несколько пассажиров оказались в ловушке под перевернутыми вагонами.

Как передает издание Youm 7, что на место аварии прибыло 58 машин скорой помощи. Уровень готовности во всех больницах провинции Кальюбия был повышен до максимального.

По сообщениям местных СМИ, водитель, помощник и еще восемь человек были арестованы, а государственная прокуратура страны проводит расследование.

Отмечается, что это второе крушение в Египте за неделю после инцидента, произошедшего в Минья аль-Камх, в результате которого пострадали около 15 человек.

Напомним, 26 марта в Египте столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека, а еще более 80 — получили ранения.

В результате аварии было полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.