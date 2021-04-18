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В мире 1 час назад

ЖД-катастрофа в Египте: из-за схождения поезда с рельсов погибли более 30 человек (ВИДЕО)

Это второе крушение в Египте за неделю после аварии, произошедшей в Минья аль-Камх, в результате которой пострадали около 15 человек

Фото: скриншот видео Twitter/Al Arabia Фото: скриншот видео Twitter/Al Arabia
Фото: скриншот видео Twitter/Al Arabia

18 апреля в египетской провинции Кальюбия на железной дороге сошли с рельс восемь вагонов.

Как сообщает Al Arabia, в результате аварии погибли, по меньшей мере, 32 человека и 109 получили различные травмы.

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По данным телеканала, поезд двигался по маршруту Каир — Мансура. Очевидцы рассказали, что несколько пассажиров оказались в ловушке под перевернутыми вагонами. 

Как передает издание Youm 7, что на место аварии прибыло 58 машин скорой помощи. Уровень готовности во всех больницах провинции Кальюбия был повышен до максимального.

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По сообщениям местных СМИ, водитель, помощник и еще восемь человек были арестованы, а государственная прокуратура страны проводит расследование.

Отмечается, что это второе крушение в Египте за неделю после инцидента, произошедшего в Минья аль-Камх, в результате которого пострадали около 15 человек.

Напомним, 26 марта в Египте столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека, а еще более 80 — получили ранения.

В результате аварии было полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.

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