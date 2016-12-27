Что происходило на рынке труда в 2016 году

Текущий 2016 год можно назвать периодом восстановления на рынке труда. Согласно данным обзора, подготовленного рекрутинговым порталом hh.ua, с начала года количество вакансий выросло на 46%.

"Наряду с увеличением активности работодателей наблюдается снижение активности соискателей, а это значит, что массовых сокращений на рынке нет и приток соискателей является органическим", — комментирует ситуацию Екатерина Мащенко, руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua.

Стабилизация экономической и политической ситуации в Украине позитивно сказалась на рекрутинговых настроениях компаний — порядка 92% набирали персонал. По словам Мащенко, свыше четверти работодателей смогли позволить себе расширение штата по всем направлениям, а это в два раза больше, чем в 2015 г.

По данным опроса работодателей, в 2016 году сокращения прошли не более чем в 9% компаний. Как правило, увольняли рабочий и административный персонал, а также наименее эффективных сотрудников по всем направлениям. При этом работодатели прикладывали максимум усилий, чтобы сохранить лояльность наиболее ценных сотрудников.

Какие специалисты нужны рынку?

В структуре спроса и предложения среди профессиональных сфер с самым большим количеством вакансий лидируют продажи. Далее идут информационные технологии, маркетинг, административный и рабочий персонал. По количеству резюме лидирующие позиции занимают студенты и специалисты без опыта. Также большее число соискателей приходится на IT, продажи, административный персонал, бухгалтерию и маркетинг.

На протяжении 2016 года наблюдался заметный рост работных предложений практически во всех профотраслях. Относительно прошлого года самыми динамичными направлениями были консалтинг, административный персонал, отельно-ресторанный и туристический бизнес, а также маркетинг и PR. Существенно увеличилось число вакансий для банковских работников, которые сильно пострадали в период кризиса.

Что происходит в регионах?

Лидером по количеству вакансий и резюме является столица. Также в топ-5 регионов входят самые крупные города Украины: Харьков, Днепр, Одесса и Львов.

Как отмечают в hh.ua, в разрезе год к году самыми динамичными по количеству вакансий были западные регионы страны — Ривненская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, а также Винницкая и Полтавская. Наименьший прирост вакансий наблюдался в крупных городах Украины — Харькове и Днепре.

Среди городов Украины самой высокой конкуренция была в столице, а также в Днепре, Харькове, Чернигове, Сумах и Запорожье. В этих регионах в среднем на одно вакантное место претендовало не менее 3-4 человек. Самая низкая конкуренция сохранялась в западных областях страны.

В регионах самыми востребованными являются специалисты по продажам (менеджеры по работе с клиентами, торговые представители, продавцы-консультанты, товароведы). Также довольно востребованы представители инженерно-производственных специальностей (в том числе агропроизводство и сельское хозяйство). Хорошо развита сфера обслуживания, поэтому есть спрос на поваров и официантов, кассиров, охранников, операторов АЗС, специалистов по обслуживанию банкоматов и т.д. Довольно часто встречаются вакансии в сфере логистики. Работодатели ищут водителей, экспедиторов и курьеров, работников складских помещений и комплектовщиков.

Многие крупные компании имеют представительства в городах Украины, поэтому ищут заместителей на руководящие должности — директоров филиалов, коммерческих директоров, менеджеров по развитию региональной сети.

Сколько готовы платить?

В 2016 году две трети работодателей повышали зарплаты своим сотрудникам в течение года. В половине случаев размер надбавки составил 10-15%.

Однако по сравнению с прошлым годом возрос процент компаний, которые смогли повысить зарплаты всем без исключения сотрудникам (теперь таких 38%). Почти в каждой пятой компании прибавку к окладу получили те, кто выполнил KPIs и показал хороший результат, а в каждой шестой — только ценные для компании специалисты. Индексация материальных выплат с привязкой к текущему курсу доллара произошла не более чем в 5% компаний. Этот процент остается стабильным на протяжении нескольких последних лет.

В связи с колебанием курса доллара работодатели предпочитают указывать зарплаты в гривне, в то время как соискатели, наоборот, все чаще выражают зарплатные пожелания в валютном эквиваленте. Самые высокие зарплаты, как и прежде, предлагают IT-специалистам (чаще всего на позициях Senior, Team Lead, Business Analyst), а также претендентам на высокие должности в международных компаниях (аутсорсинг, инвестиционная деятельность, развитие бизнеса и антикризисный менеджмент).