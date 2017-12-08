Главные HR-тренды 2018 года

Тенденции, представленные Forbes, основаны на сотнях разговоров с руководителями и работниками, серии национальных и глобальных онлайн-опросов и вторичных исследований из более чем 450 различных источников исследований, включая колледжи, консалтинговые фирмы, некоммерческие организации, государственные и торговые ассоциации. Лучшие HR-тренды 2018 года включают:

1. Развитие программ корпоративного межличностного взаимодействия.

Многие компании продолжают развивать программы для усиления личного общения сотрудников. IBM стремится привлечь дистанционных работников к работе в офисе, Apple открыла специальный инновационный центр для обмена идеями и общения, Google создал кафе для развития взаимодействия между разными отделами и командами. Одно из исследований показало, что разговоры с коллегами увеличивают производительность на 20%, а в другом исследовании выяснилось, что 72% сотрудников, у которых есть лучший друг на работе, более удовлетворены своей работой. Причем, интересно, что представители поколения Z и миллениалы предпочитают индивидуальные разговоры, общению дистанционно. Исследователи Махди Роганизад и Ванесса К. Бонс обнаружили, что один личный разговор эквивалентен 34 электронным письмам.

2. Рост количества онлайн-курсов.

Все больше людей предпочитают получать образование не в стандартных учебных заведениях, а на различных бесплатных и условно-платных онлайн-курсах. Сегодня их существует множество — LinkedIn Learning, Coursera, edX, Udemy, Udacity, Khan Academy и другие. Компания Pew Research говорит о том, что самонаправленное обучение потребует внедрения новых систем аттестации. Почти три четверти взрослых людей говорят о том, что человек сам несет ответственность за развитие своих талантов и навыков. Молодое поколение начинает сопротивляться традиционной системе обучения. Некоторые намеренно избегают учебы в колледжах и вузах, предпочитая онлайн-курсы по важным для них навыкам.

3. Акцент на повышение квалификации и переподготовку работников.

СМИ постоянно говорят о том, что автоматизация убьет рабочие места. Но более серьезной проблемой сегодня является дефицит сотрудников с нужными для бизнеса навыками. Национальная федерация независимого бизнеса США сообщает о том, что 45% малых предприятий не смогли найти квалифицированных кандидатов на имеющиеся вакансии, а у 60% всех работодателей вакантные места остаются незаполненными в течение 12 и более недель, что обходится им ежегодно в $800 тыс. от потерь производительности и затрат на рекламу.

В нынешней экономике изменения происходят очень быстро и половина приобретенных навыков теряет актуальность уже через пять лет. Почти половина всех задач, которые люди ежедневно выполняют, может быть автоматизирована, а многочисленные исследования показывают, что общая численность персонала будет уменьшена на 12-50%. Работодатели будут вкладывать больше средств в свои программы обучения и развития в 2018 году, чтобы заполнить пробелы в навыках и достичь полной мощности. Когда сотрудники проходят обучение по навыкам, необходимым бизнесу, компании экономят в среднем $70 000 в год и получают 10% увеличение производительности.

4. Увеличение экспансии искусственного интеллекта на рабочие места.

В ближайшие несколько лет практически все новые устройства будут обладать ИИ. В 2018 году чат-боты с ИИ будут продолжать проникать на рабочие места. Они облегчают обмен текстовыми сообщениями, и как ожидается, помогут компаниям сэкономить компании более $79 млн в год, а эффективность от их использования превысит 30%. Компании используют чат-боты в качестве личных помощников для поддержки клиентов по требованию, для сбора данных, оптимизации бизнес-процессов, восстановления информации о продукте и ответа на вопросы сотрудников.

5. Финансовое и психическое здоровье становятся приоритетными.

Финансовые проблемы, задолженности по кредитам оказывают сильно негативное влияние на здоровье людей. Рабочие подвергаются стрессу, что влияет на их производительность и удовлетворение работой. Компания Northwestern Mutual говорит о том, что более четверти миллениалов считают, что финансовый стресс влияет на их работу и вызывает чувство недомогания и подавленности. Почти половина сотрудников испытывает финансовые проблемы, в результате чего они ежегодно теряют в среднем шесть рабочих дней.

Все больше лидеров компаний стараются развивать программы по улучшению психического здоровья. Теперь HR берут на себя еще и роль консультантов-психологов, чтобы помочь сотрудникам справиться с тревогой, депрессиями и другими психическими заболеваниями. Хотя многие из этих расстройств скрыты, у 84% сотрудников существуют физические, психологические или поведенческие симптомы плохого психического здоровья. Например, симптомы депрессии могут привести к примерно пяти пропущенным рабочим дням и 11,5 дням снижения производительности каждые три месяца только в США, что составляет 200 млн потерянных рабочих дней в год, в результате чего общая потеря производительности составит от $17 до $44 млрд.

6. Увеличение проблемы выгорания работников.

По данным Right Management, более трети сотрудников получают электронную почту от руководства в не рабочее время и почти 10% получают письма в отпуске. Технологии увеличили рабочий день и вынуждают сотрудников тратить больше времени на работу за ту же зарплату и без бонуса. Одно из исследований показало, что выгорание сотрудников является причиной в половине случаев текучести кадров. HRы считают, что выгорание вызвано несправедливой компенсацией, необоснованной рабочей нагрузкой и чрезмерной работой во внеурочное время. Во Франции даже принят нормативный акт, который дает работникам "право отключиться".

7. Влияние опыта собеседований в компании на потребительское поведение кандидатов.

В исследовании, проведенном CareerArc, было обнаружено, что опыт прохождения собеседований в компании влияет на потребительское поведение кандидатов. 64% соискателей говорят, что негативный опыт прохождения собеседований может снизить вероятность покупки товара или услуги у потенциального работодателя. 91% работодателей согласны с тем, что опыт кандидата может повлиять на решения о покупке, но только 26% измеряют этот показатель. Согласно исследованию CareerBuilder, было обнаружено, что 58% сотрудников с меньшей вероятностью будут покупать продукты компании, от которой они не получили ответ на свой запрос о работе.

8. Улучшение состава рабочей силы.

Инженер Google составил документ на девяти страницах, в котором описал противоречия в области формирования состава сотрудников. Он утверждает, что женщины недопредставлены в IT-сфере не потому, что сталкиваются с предвзятостью и дискриминацией, а из-за психологических различий между полами. Компания SAP пересмотрела свою политику в оплате труда по гендерному признаку и ввела в систему такие факторы, как период работы в компании, профессиональный опыт, производительность труда и позиция сотрудника. Компании понадобился $1 млн, чтобы покрыть разрыв между зарплатами женщин и мужчин в коллективе.

Компании постоянно создают программы и группы поддержки, продвигающие позитивные аспекты разнообразия полов и национальностей в коллективах.

9. Стареющая рабочая сила.

Возраст рабочей силы продолжает увеличиваться и эта тенденция сохраняется много лет. Например, около ¾ американцев планируют работать после достижения пенсионного возраста. По оценкам Pew Research, к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше увеличится в три раза. Более трети компаний готовятся к тому, что количество пожилых работников увеличится, и это повлечет серьезное повышение издержек на пенсионные пособия, охрану здоровья и обеспечение равных возможностей. Как следствие, молодым сотрудника будет сложнее подняться по карьерной лестнице в своих компаниях, что может привести к увеличению текучести кадров и стрессам.