Освіта як інвестиція - типи міжнародних шкіл в Україні

Вибір школи — питання не з простих для кожних батьків. За останні 10 років освітній ринок України значно розширився. Тепер до щорічних рейтингів шкіл входять не лише школи з українською програмою навчання, але й міжнародні навчальні заклади

Щоб розібратись детальніше ми поспілкувались з експертами STUDY.UA. Їхній 20-річний досвід в сфері міжнародної освіти допоможе зрозуміти, які міжнародні тенденції та варіанти підходять саме для українського школяра.

Британські школи

Британські міжнародні школи відомі своєю довголітньою традицією в освіті та високим стандартом навчання.

Однією з переваг британських шкіл є вагомий акцент на розвитку критичного мислення та самостійності. Програми середньої та старшої школи — GCSE та A-Level — дозволяють учням глибше вивчати обрані предмети, готуючи їх до здобуття вищої освіти. Учні отримують можливість вибирати предмети з раннього віку, що допомагає їм визначити свої інтереси та потенційну кар'єру. Мінусом цього є триваліше навчання. Дитина фактично закінчує британську школу лише у 18 років, в той час, як вік українських випускників становить 16–17 років. Варто зазначити, що альтернативою може бути канадська система освіта, про яку ми поговоримо нижче, вона дає змогу отримати атестат у 16 років, як і в українській школі.

Повертаючись до британських шкіл, важливим моментом є те, що навчання відбувається виключно англійською мовою з носіями мови, і це може бути складним викликом для українських учнів.

Вартість навчання в британських школах може бути досить високою, а річні внески за навчання в середній школі можуть сягати значень вище середнього рівня доходів багатьох сімей.

Сьогодні в Україні існують кілька британських шкіл. Найвідоміша зі шкіл — The British International School. Вартість навчання складає близько €21 000, школа має декілька кампусів — у Києві та у Дніпрі.

Американські школи

Американська система освіти передбачає 12 років навчання та підготовку до вступу до ВНЗ. Однією з ключових особливостей шкіл є гнучкість у виборі предметів та практична складова.

Американська система освіти побудована на програмі IB (International Baccalaureate), і є більш універсальною на відміну від британської A-Level. Тобто з дипломом IB від американської школи учень зможе вступити до ВНЗ будь-якої країни світу. Варто зазначити, що програма ІВ досить складна — учень обирає і вивчає 6 предметів: 3 на базовому і 3 на поглибленому рівні, тоді як в A-Level — тільки 3 основних предмети. Звичайно, учні навчаються повністю англійською мовою.

Прикладом такої школи в Україні є Pechersk School. Хоча американські середні міжнародні школи можуть бути привабливими для багатьох учнів та батьків, але також існують мінуси, які варто врахувати. Окрім очевидної недешевої вартості (близько $24 000), вибір американських шкіл в Україні наразі обмежений.

Канадські школи

В той час, як американська та британська середня освіта в Україні наразі доступна лише в онлайн-форматі, канадські школи пропонують стаціонарне офлайн-навчання.

Важливою відмінністю канадських шкіл в Україні є білінгвальна освіта. Такі опції можливі у наступних навчальних закладах:

Maple Bear School — школа в Києві з дошкільною та початковою освітою (вартість навчання — від $8 000 на рік);

Toronto Imperial School — нова канадська школа в Києві для учнів 5-11 класів (вартість — від €10 000 на рік).

Toronto Imperial School відкрилась у вересні 2023 року у центрі Києва, в партнерстві з компанією STUDY.UA. Учні школи навчаються за канадською та українською програмами, а отже мають можливість отримати одночасно 2 атестати: український та канадський (Ontario Secondary School Diploma).

Канадська частина програми проходить виключно англійською мовою, українська — українською. Починаючи з 9 класу канадська програма передбачає вибір профілю — гуманітарний, математичний або бізнес. Українська програма, при цьому, залишається без змін та викладається у повному обсязі.

Toronto Imperial School має партнерство з 330 університетами та коледжами з Великої Британії, Канади, США, країн Європи та Австралії. Така співпраця дозволяє гарантовано зараховувати випускників на навчання без додаткових іспитів.

Якщо говорити про вартість навчання у канадській школі, вона буде відчутно нижчою за британські та американські навчальні заклади. Відмінна якість освіти за відносно помірну ціну, глобальні перспективи, український та канадський атестат після закінчення навчання — ось що притаманно канадським школам в Україні.

Міжнародні школи в Києві відкривають перед українськими сім'ями можливість здобути якісну освіту в міжнародному середовищі. У звʼязку з повномасштабним вторгненням, більшість міжнародних шкіл наразі перейшли в онлайн-формат. Для когось це зручно, але як показує практика, традиційні школи з фізичною присутністю учнів і вчителів в одному місці, показують кращі академічні та особистісні результати.

Перед прийняттям рішення щодо вибору школи слід ретельно аналізувати та враховувати особливості кожного типу школи та індивідуальні потреби дитини.