Традиционный вопрос собеседования: "Какая ваша самая большая слабость?". На самом деле этот вопрос не касается слабых сторон. Это не вопрос "самосознания", как утверждают некоторые рекрутеры. Если бы они действительно интересовались самосознанием, они бы начали с себя.

Ни один человек с самосознанием никогда не спросит незнакомца: "Какова ваша самая большая слабость?" Люди, которые утверждают, что они задают некорректные вопросы на интервью, чтобы проверить "самосознание" кандидата, являются наименее самосознающими людьми на планете. Здоровые люди не сосредотачиваются на своих слабостях — они сосредотачиваются на своих сильных сторонах.

Пять худших вещей, которые вы можете сказать на собеседовании, это пять разных способов выпрашивать работу, то есть показывать интервьюеру, что вы не считаете себя достойным занять позицию, на которую претендуете.

Отчаяние человека — худшая причина нанять его на работу!

Поскольку каждый человек, приходящий на собеседование, подсознательно просит работу, слова отчаяния могут вырваться даже против вашего желания. Поэтому важно заставить себя успокоиться и сосредоточиться перед тем, как начать общение. В противном случае вы можете с ужасом осознать, что вы постоянно повторяетесь и, вообще, играете роль покорного пса, а это явно последнее, чего вы хотите!

Пять худших фраз, которые вы можете сказать на собеседовании:

Сколько кандидатов вы рассматриваете по данной позиции? Если вы наймете меня, я буду работать очень много. Я буду работать по ночам и в выходные — так, как вы скажете! Как я прошел собеседование? Или: Вы видите какие-либо причины не нанимать меня? Я готов работать на более низкую зарплату, только дайте мне шанс! Почему бы мне не сделать какой-то проект прямо сейчас бесплатно, чтобы вы могли видеть, на что я способен?

Кого волнует, сколько кандидатов они рассматривают на позицию? Для вас имеет значение, сколько сил тратит рекрутер на общение с двумя, тремя или двадцатью кандидатами?

Никогда не говорите интервьюерам, что они должны нанять вас, потому что вы будете работать больше, чем кто-либо другой. Вы хотите, чтобы вас наняли за ум и смелость, а не потому, что вы будете работать круглосуточно.

Не спрашивайте интервьюера, как вы прошли интервью. Как он может ответить сразу? Сохраняйте спокойствие и ждите, пока будет принято решение.

Прикусите свой язык перед тем, как сказать, что готовы работать за меньшие деньги, чем вы заслуживаете.

Некоторые рекрутеры предлагают бесплатно выполнить какой-то проект в рамках собеседования. Вы можете потратить на это час своего времени, но не выполняйте весь проект полностью. Работа по проекту — это ваш труд и знания, и она должна оплачиваться.

Достаточно легко недооценить себя в процессе поиска работы и тем самым не найти то, что нужно. Будьте осторожны и внимательны! Компании ищут людей, которые знают свою ценность, и на собеседовании хотят удостовериться в том, что вы — один из таких людей!