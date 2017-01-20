Университет Стэнфорд запускает стипендиальную программу для украинцев

21 января 2017, 08:29
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Университет Стэнфорд запускает программу для украинцев The Ukrainian Emerging Leaders Program. Каждому из участников будут платить стипендию $70 тыс., а также возместят расходы на приезд и проживание

Университет Стэнфорд запускает стипендиальную программу для украинцев | Образование | Дело Увеличить картинку

Американский университет Стэнфорд открыл специальную программу для украинцев The Ukrainian Emerging Leaders Program, инициаторами которой выступил Центр демократии, развития и верховенства закона Стэнфордского университета (CDDRL).

Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку до 15 февраля 2017 года. Результаты отбора будут известны в апреле.

Но шанс поехать в Кремниевую Долину на 10-месячный курс обучения, который начнется в сентябре, имеют только три кандидата. Участники будут получать стипендию в размере $70 тыс. Все расходы на проживание и переезд возьмет на себя университет. Студенты смогут выбрать любые курсы и планировать свою программу обучения по собственному усмотрению.

Программа рассчитана на реформаторов, политиков, юристов, предпринимателей и создателей социальных проектов, лидеров общественных организаций. Каждый из претендентов на участие должен иметь украинское гражданство, быть не старше 28 лет, иметь 5 лет опыта работы как минимум, рабочий уровень английского, достижения в областях демократии, развития и верховенства права. При этом кандидатом не может быть студент другого вуза.

Больше можно узнать тут

По материалам: РБК-Украина
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Теги: образование , сша , стипендия

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Университет Стэнфорд запускает стипендиальную программу для украинцев | Образование | Дело
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