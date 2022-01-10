Частный исполнитель заблокировал работу "Запорожгаза"

Частный исполнитель А. Котула наложил арест на имущество и счета "Запорожгаза" вопреки судебному постановлению и действующему законодательству. По данному факту уже открыто уголовное производство и совершаются следственные действия по привлечению виновных к уголовной ответственности.

Как сообщил информированный исчточник, 28 декабря 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области вынес решение, которым запрещено принимать к исполнению приказ о взыскании с АО "Запорожгаз" задолженности, датированной 2013 – 2015 годами. Задолженность возникла из-за отказа НКРЭКП учесть в тарифах "Запорожгаза" расходы на закупку природного газа у НАК "Нафтогаз Украины".

Несмотря на судебный запрет принимать приказ к исполнению, 31 декабря 2021 года, поставщик газа и частный исполнитель Котула совершили действия по открытию нового исполнительного производства, что заблокировало работу оператора систем критической инфраструктуры. Такие действия ставят под угрозу стабильное газоснабжение сотен тысяч домов и промышленных предприятий Запорожской области.

По факту умышленного неисполнения решения суда уже открыто уголовное производство и совершаются следственные действия по привлечению виновных к уголовной ответственности.

Кроме того, "Запорожгаз" направил обращение в комитет по этике Ассоциации частных исполнителей и департамента госисполнительной службы Министерства юстиции о лишении частного исполнителя Котулы права на осуществление деятельности частного исполнителя.

Следует отметить, что такие действия произошли в условиях, когда Верховная Рада приняла закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа". Он предусматривает проведение расчетов за технологический газ за счет бюджетных ассигнований, а не путем взыскания такой задолженности в судебном порядке "руками" частных исполнителей.

Приняв этот закон, нардепы по сути признали проблему необоснованных тарифов и ненадлежащего регулирования деятельности предприятий на рынке газа за прошлые периоды, в том числе в 2013–2015 годах, и предусмотрели несудебные пути урегулирования существующей задолженности.

Для решения проблемы необоснованных тарифов "Запорожгаз" в судебном порядке настаивает на внесении в структуру тарифа компенсации для оплаты указанной статьи расходов.