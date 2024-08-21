Імпорт бензину в Україну стрімко зростає: в чому причина

Імпорт автомобільного бензину в Україні продовжує зростати і у серпні досяг рекордного рівня. Добові обсяги постачань палива з-за кордону у серпні зросли на 30%, досягнувши 4,87 тисячі тонн на добу.

Про це повідомляє Еnkorr.

Зростання імпорту бензинів спостерігається з квітня, однак серпень став піковим місяцем, коли обсяги постачань досягли максимальних значень. Основними причинами такого стрибка стали сезонне збільшення попиту та підготовка ринку до вересневого підвищення акцизу.

Проте учасники ринку вважають, що в кінці місяця темпи постачань можуть зменшитися.

Зростання попиту на внутрішньому ринку забезпечувалося переважно за рахунок збільшення постачань бензину з південного напрямку, зокрема, з Греції. За перші 18 днів серпня імпортери привезли 19,4 тисячі тонн бензину, що на 10,8 тисячі тонн більше порівняно з липнем. Також збільшилися постачання з Румунії, Німеччини та Польщі, тоді як імпорт з Литви знизився через реконструкцію терміналу.

Незважаючи на позитивну динаміку, представники ринку очікують, що після 20 серпня обсяги імпорту бензину можуть почати зменшуватися, оскільки компанії намагалися встигнути завезти паливо до підвищення акцизних ставок.

За попередніми оцінками, серпневий імпорт бензину може скласти близько 120-130 тисяч тонн, хоча на початку місяця прогнозувалося досягнення позначки у 150 тисяч тонн.

Акцизи на пальне підвищать найближчим часом

Законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне незабаром буде підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком та президентом України Володимиром Зеленським, оскільки сьогодні на засіданні Верховної Ради всі блокувальні постанови щодо цього законопроєкту не були ухвалені. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Блокуючи постанови по всім законопроектам №11256-2 щодо підвищення акційного податку на паливо провалені. (…) Таким чином він вступить у силу починаючи з 01 вересня 2024 року", - написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про підвищення акцизів на пальне . Тож варто очікувати, що з акцизами зростуть і ціни на бензин, дизпаливо та автогаз.

Директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн вважає, що з першого вересня податкове навантаження на бензин зросте на 1,5 грн/л, а на дизпаливо — на 2 грн/л. Проте якщо гривня до кінця серпня буде стабільною, а ціни на нафту низькими, зростання податків для бензину та дизелю можуть пройти непомітно для українських водіїв.

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