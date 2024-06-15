Підвищення тарифів на електроенергію для населення: "Енергоатом" стверджує, що не отримає жодних грошей

НАЕК “Енергоатом” спростував інформацію щодо отримання додаткового доходу у звʼязку з підвищенням тарифів на електроенергію для населення та оприлюднила собівартість атомної енергії.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

В "Енергоатомі" повторно наголосили, що інформація, яка поширюється у медіа щодо отримання додаткового доходу підприємством у звʼязку з підвищенням тарифів на електроенергію, не відповідає дійсності.

Там пояснюють, що до підвищення фіксованої ціни для населення вартість послуги ПСО для АТ «НАЕК «Енергоатом» складала 125,7 млрд грн (без ПДВ), або 70,7% від чистого доходу компанії.

"З урахуванням мінімальних власних витрат компанії на забезпечення виробництва електроенергії та мінімальних капітальних вкладень, у тому числі фінансування заходів пов’язаних з підвищенням ядерної безпеки, забезпеченням фізичного захисту АЕС, дефіцит коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн (без ПДВ)", - уточнюють в "Енергоатомі".

За нового рівня фіксованої ціни для населення прогнозна вартість послуги ПСО для АТ «НАЕК «Енергоатом» у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).

"Це дозволить АТ «НАЕК» Енергоатом», за умови збереження поточної кон’юнктури ринку, сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі. Фактично, це складе 60% від чистого доходу компанії", - переконують в "Енергоатомі".

ПУП за рахунок підвищення фіксованої ціни для побутових споживачів отримають додаткові кошти для покриття власних витрат, компенсації збільшення вартості купівлі електричної енергії на ринку, а також для оплати послуг оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») та операторів системи розподілу (обленерго) за підвищеними тарифами.

Собівартість атомної енергії

Повідомляється, що собівартість 1 кВт-год "Енергоатома" становить 1,7 грн (з ПДВ без урахування ПСО). Ще 3,25 грн за кВт-год з ПДВ – витрати на передачу, розподіл та постачання (тариф на передачу становить 0,63 грн за кВт-год, а також сюди закладений прибуток ОСР та Укренерго на розвиток мереж).

"Тобто виробнича собівартість державної атомної енергії з доставкою споживачу становить мінімум 4,65 грн, що трохи вище за новий тариф. Енергоатом – єдина енергетична компанія країни, яка від підвищення тарифу в фінансовому сенсі взагалі нічого не отримає", - переконують в компанії.

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%: чи можна було цього уникнути

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

Як вважають експерти, рішення про підвищення тарифів було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України. Детальніше про те, чи врятує це українську енергетику, читайте в статті Delo.ua.