Повышение тарифов на электроэнергию для населения: "Энергоатом" утверждает, что не получит никаких денег

НАЭК "Энергоатом" опроверг информацию о получении дополнительного дохода в связи с повышением тарифов на электроэнергию для населения и обнародовала себестоимость атомной энергии.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Энергоатоме" повторно подчеркнули, что информация, которая распространяется в медиа о получении дополнительного дохода предприятием в связи с повышением тарифов на электроэнергию, не соответствует действительности.

Там объясняют, что до повышения фиксированной цены для населения стоимость услуги ПСО для АО НАЭК «Энергоатом» составляла 125,7 млрд грн (без НДС), или 70,7% от чистого дохода компании.

"С учетом минимальных собственных затрат компании на обеспечение производства электроэнергии и минимальных капитальных вложений, в том числе финансирование мер, связанных с повышением ядерной безопасности, обеспечением физической защиты АЭС, дефицит средств на оплату ПСО в 2024 году составляет 17,4 млрд грн (без НДС)", - уточняют в "Энергоатоме".

При новом уровне фиксированной цены для населения прогнозная стоимость услуги ПСО для АО НАЭК «Энергоатом» в 2024 году составит 108,3 млрд грн (без НДС).

"Это позволит АО "НАЭК" Энергоатом", при условии сохранения текущей конъюнктуры рынка, оплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме. Фактически, это составит 60% от чистого дохода компании", - убеждают в "Энергоатоме".

ПСО за счет повышения фиксированной цены для бытовых потребителей получат дополнительные средства для покрытия собственных расходов, компенсации увеличения стоимости покупки электрической энергии на рынке, а также для оплаты услуг оператора системы передачи (НЭК «Укрэнерго») и операторов системы распределения (облэнерго) по повышенным тарифам .

Себестоимость атомной энергии

Сообщается, что себестоимость 1 кВт-ч "Энергоатома" составляет 1,7 грн (с НДС без учета ПСО). Еще 3,25 грн за кВт-ч по НДС – затраты на передачу, распределение и поставку (тариф на передачу составляет 0,63 грн за кВт-ч, а также сюда заложена прибыль Укрэнерго на развитие сетей).

"То есть производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн, что немного выше нового тарифа. Энергоатом – единственная энергетическая компания страны, которая от повышения тарифа в финансовом смысле вообще ничего не получит", - убеждают в компании.

Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%: можно ли этого избежать

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.

Как считают эксперты, решение о повышении тарифов было неизбежным, поскольку речь шла не столько о возобновлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины. Детальнее о том, спасет ли это украинскую энергетику, читайте в статье Delo.ua.