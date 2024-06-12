Cui prodest: хто є вигодонабувачем підвищення тарифів на електроенергію для населення

Те, що тарифи на електроенергію необхідно було підвищувати – не піддають сумніву ні провладні, ні опозиційні експерти. І навіть самі споживачі – за даними опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” у середині травня 2024, 55% українців із розумінням ставляться до підвищення тарифів з метою забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури. Проте, як завжди, відразу після підвищення почалася ширитися “теорія змови” та пошуки “зради”. Тобто обговорення - хто від цього виграє? Спробуємо розібратися мовою цифр – sorry, що їх буде забагато, але без цього ніяк.

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Стан енергосистеми

Сума збитків українській енергетичній інфраструктурі від російських атак станом на початок травня склала $12,5 млрд. Про це місяць тому повідомляв Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. А Міністерство енергетики України цього тижня заявило, що Фонд підтримки енергетики зріс до суми більш ніж €494 млн.

З 24 лютого 2022 року Україна втратила потужності генерації - 80% ТЕС, 50% АЕС, 30% СЕС, 90% ВЕС. Якщо встановлена потужність генерації до широкомасштабного вторгнення була 55 ГВт, то сьогодні цей показник коливається в межах 16-20 ГВт.

Але найцікавіше – скільки наразі, за цих руйнувань та пошкоджень, складає реальна вартість електроенергії? Як відомо з будь-якого підручника з економіки, є собівартість виробництва – тобто витрати, ще несуть генеруючі потужності, та ринкова вартість.

Собівартість та ринкова вартість електроенергії

По перше, розберемося з собівартістю. Згідно з фінпланом “Енергоатому” виробнича собівартість 1 кВт·год складає 1,7 грн (з ПДВ, без врахування ПСО). Плюс 3,25 грн кВт·год з ПДВ – середньозважені витрати на передачу, розподіл та постачання електроенергії (тариф на передачу складає 0,63 грн кВт·год, тариф на розподіл та постачання населенню залежить від регіону). Тобто виробнича собівартість з доставкою кіловата – 4,65 грн. Але це – без ПСО. З ПСО ця цифра складе 3,8 грн + 3,25 на доставку = 7,05 грн.

Собівартість у “Укргідроенерго” складає, за експертними оцінками, -1,28 грн з ПДВ (Без ПСО) + 3,25 грн доставка= 4,53 грн. І, як свідчать ті ж експерти 3,28 грн з ПСО.+ 3,25 доставка = 6,53 грн.

Вартість енергії, виробної на ТЕС та ТЕЦ, враховуючи вартість вугілля складає, за моїми власними розрахунками, 4,5 грн кВт·год + доставка 3,25 грн = 7,75 грн.

Собівартість електроенергії. Джерело: Українські розподільні мережі

Стосовно ВДЕ, то тут собівартість не визначить ніхто в силу багатьох факторів – потужності СЕС, ВЕС, біоенергетики будувалися останні півтора десятиріччя коштом приватних інвесторів (і іноземних теж), за допомогою кредитів, в т.ч. і європейських банків. Але тут можна виходити цифри, що платить держава за електроенергію, вироблену ВДЕ. Минулого року, якщо брати до уваги дані по балансуючій групі ДП “ГарПок”, ця цифра складала близько 6-6,5 грн + доставка 3,25 грн = 9,75 грн.

Якщо застосувати пропорцію долі генерації за кожним типом (36,7% атомна, 12,6% теплова, 16,7% гідро, 33,9% ВДЕ – станом на травень 2024 за оцінками DiXi Group), то середньозважена виробнича собівартість з доставкою складе 6,96 грн. Трохи скоригувати цифру в бік зростання може ціна аварійної допомоги та комерційного імпорту, але зважаючи на їх обсяги (до 10% в енергобалансі упродовж квітня-травня), таке зростання не складе понад 0,5-0,7 грн грн.

А тепер про ринкову вартість – попри можливі докори, що в нас відсутнє ринкове ціноутворення завдяки прайс-кепам, вартість електроенергії на ринку двосторонніх договорів (за даними Української енергетичної біржі) складало наприкінці травня, 3,8 грн за кВт·год + доставка 3,25 грн = 7,05 грн (на ринку на добу наперед – РДН – приблизно така ж цифра).

Тобто – вартість електроенергії в Україні (як собівартість, так і ринкова вартість) складає від 7 до 8 грн за 1 кВт·год. Люфт залежить від пори року, змін в структурі генерації, ступеню пошкоджень елементів енергосистеми, прибутку трейдерів тощо.

Відновлення та відбудова – потрібен ресурс

Повертаємось до початку – необхідно відновити (або скоріше, частково відновити, частково – збудувати нові, невеликі станції розподіленої генерації) складові енергосистеми країни на що знадобиться $12,5 млрд дол, з яких є тільки $0,5 млрд донорської допомоги з Фонду підтримки енергетики.

При цьому ціна електроенергії для населення до підвищення складала десь 28% від собівартості та ринкової ціни.

Тут начебто питань немає. Вони виникають далі – хто отримає кошти? І куди вони підуть. Так, їх отримають всі гравці – "Енергоатом", ВДЕ, "Укргідроенерго", ТЕС. Але не в пропорції до поточного споживання, бо вже восени та взимку рівень ВДЕ в структурі споживання впаде, а "Енергоатому" та "Укргідроенерго" збільшиться. Але “зради”, на мій погляд, тут ніякої немає. По перше, тому що Атом і Гідро будуть продовжувати сплачувати ПСО. Друге – так, як ви бачили, в них сама низька собівартість, і тому розбудова їх потужностей - (2 нових атомних блоки Енергоатому і відновлення пошкоджених ГЕС) – це не ситуативне, а системне забезпечення спроможності країни виробляти електроенергію. Хоча в діючих фінпланах цих компаній коштів на будівництво нових потужностей не закладено.

І на останнє. На сьогодні, приблизно 50% всіх побутових споживачів споживають до 100 кВт·год електроенергії на місяць. Для них платіжка складе 432 гривні (+168 грн на місяць). Ще близько 30% побутових споживачів споживають 100-250 кВт·год на місяць - їхня платіжка складе 436-1080 гривень (в середньому більше на 495 грн на місяць). Тобто для 80% домогосподарств це не критично. А Крім того, ніхто не скасовував субсидій. Ніхто не скасовував нічного тарифу та впровадження енергоефективних приладів. Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 грн/кВт·год, при споживанні ними в цей період до 2000 кВт·год електроенергії на місяць. Забули тільки ще одну немаленьку категорію побутових споживачів – тих, у кого немає газу і які користуються електричними плитами для приготування їжі. А за ДБН газу немає у кожному будинку, що має понад 10 поверхів. Сподіваюся, Кабмін цю прогалину закриє.

Так хто є головним вигодонабувачем від підвищення тарифу

Як днями заявила заступниця Міністра енергетики Світлана Гринчук, Міністерство запропонувало тариф, який відповідає собівартості виробництва електроенергії «Енергоатомом» та “Укргідроенерго”. І розрахунки, що наведені вище, це підтверджують.

В тій же заяві Гринчук стверджувала, що кошти, що отримають енергетики від підвищення тарифів для населення підуть на відновлення і відбудову зруйнованої генерації та мереж. І тут приводів піддавати сумніву ці слова не маю – бо до осінньо-зимового періоду 2024\2025 потрібно максимально відновити\відбудувати пошкоджене – щоб країна пройшла зиму з електрикою. А модель ринку, що діє у нас наразі, не дозволяє спрямовувати кошти на щось інше.

Отже, висновок – “зради” немає, бо частина коштів повернеться у систему у вигляді ПСО, частина – піде на відбудову пошкоджених та розбудову нових складових системи генерації електроенергії України. Що дасть можливість всім бути з електроенергією. А значить вигодонабувачами є всі незламні мешканці України.