- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Проблеми енергомережі: знеструмлені 2 шахти на Донеччині та 26 населених пунктів на Хмельниччині
Станом на ранок 7 січня через негоду та обстріли знеструмлення відбувалося в різних регіонах України. Зокрема, без світла залишились 26 населених пунктів (з них - 17 частково) в Ізяславській, Полонській та Хмельницькій громадах. Інформація про це опублікована на телеграм-каналі Хмельницької ОДА.
"Без електроенергії залишилися 4131 побутовий та 225 не побутових споживачів. Для ремонту задіяно 5 бригад, 5 одиниць техніки, 16 робітників", - уточнюють в повідомленні.
Також через знеструмлення страждає населення в інших регіонах України. За даними Міністерства енергетики, вранці 7 січня без світла залишились:
- Донецька область. У результаті обстрілів знеструмлювалися майже 26 тис. точок обліку. Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 132 населених пункти.
- Миколаївська область. За добу заживлено понад 4,5 тис. споживачів, які були без електропостачання внаслідок обстрілів. Через технічні причини знеструмлено 76 точок обліку.
- Харківська область. Внаслідок бойових дій протягом доби було знеструмлено 4 населених пункти.
- Херсонська область. В обласному центрі після обстрілів без електроенергії залишилися близько 7 тис. абонентів. Всього у місті залишаються знеструмленими понад 20 тис. споживачів.
кремо варто зазначити, що 7 січня через бойові дії були знеструмлені дві шахти на Донеччині. На момент відключення електроенергії там було 18 працівників.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Через бойові дії пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області", - додали в Міненерго.
Який стан енергомережі станом на 7 січня
Загалом 7 січня українська енергосистеми не відчуває дефіциту електроенергії, передає Міненерго. Тобто, наразі достатньо генерації українських електростанцій для покриття потреб споживачів. Також після аварійного ремонту вийшов в роботу блок однієї з ТЕС.
"Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. На поточну добу прогнозується незначний імпорт електроенергії – до 2 МВт*год, експорту не передбачається", - говориться в повідомленні.
Також у відомстві попереджають, що ситуація може змінитися через погані погодні умови.
"На поточну добу у центральних, східних та південних областях прогнозується помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - кажуть в Міненерго.
Раніше повідомлялося, що у результаті ракетної атаки, що сталася 4 січня, було пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому. Тоді було відомо про одного загиблого автослюсаря, ще 5 осіб отримали поранення.