Проблеми енергомережі: знеструмлені 2 шахти на Донеччині та 26 населених пунктів на Хмельниччині

Станом на ранок 7 січня через негоду та обстріли знеструмлення відбувалося в різних регіонах України. Зокрема, без світла залишились 26 населених пунктів (з них - 17 частково) в Ізяславській, Полонській та Хмельницькій громадах. Інформація про це опублікована на телеграм-каналі Хмельницької ОДА.

"Без електроенергії залишилися 4131 побутовий та 225 не побутових споживачів. Для ремонту задіяно 5 бригад, 5 одиниць техніки, 16 робітників", - уточнюють в повідомленні.

Також через знеструмлення страждає населення в інших регіонах України. За даними Міністерства енергетики, вранці 7 січня без світла залишились:

Донецька область. У результаті обстрілів знеструмлювалися майже 26 тис. точок обліку. Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 132 населених пункти.

Миколаївська область. За добу заживлено понад 4,5 тис. споживачів, які були без електропостачання внаслідок обстрілів. Через технічні причини знеструмлено 76 точок обліку.

Харківська область. Внаслідок бойових дій протягом доби було знеструмлено 4 населених пункти.

Херсонська область. В обласному центрі після обстрілів без електроенергії залишилися близько 7 тис. абонентів. Всього у місті залишаються знеструмленими понад 20 тис. споживачів.

кремо варто зазначити, що 7 січня через бойові дії були знеструмлені дві шахти на Донеччині. На момент відключення електроенергії там було 18 працівників.

"Через бойові дії пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області", - додали в Міненерго.

Який стан енергомережі станом на 7 січня

Загалом 7 січня українська енергосистеми не відчуває дефіциту електроенергії, передає Міненерго. Тобто, наразі достатньо генерації українських електростанцій для покриття потреб споживачів. Також після аварійного ремонту вийшов в роботу блок однієї з ТЕС.

"Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. На поточну добу прогнозується незначний імпорт електроенергії – до 2 МВт*год, експорту не передбачається", - говориться в повідомленні.

Також у відомстві попереджають, що ситуація може змінитися через погані погодні умови.

"На поточну добу у центральних, східних та південних областях прогнозується помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - кажуть в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що у результаті ракетної атаки, що сталася 4 січня, було пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому. Тоді було відомо про одного загиблого автослюсаря, ще 5 осіб отримали поранення.