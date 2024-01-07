Проблемы энергосети: обесточены 2 шахты в Донецкой области и 26 населенных пунктов в Хмельницкой области

По состоянию на утро 7 января из-за непогоды и обстрелов без света остались жители разных регионах Украины. В частности, были обесточены 26 населенных пунктов (из них - 17 частично) в Изяславской, Полонской и Хмельницкой общинах. Информация об этом опубликована на телеграмм-канале Хмельницкой ОГА.

"Без электроэнергии осталось 4131 бытовых и 225 небытовых потребителей. Для ремонта задействовано 5 бригад, 5 единиц техники, 16 рабочих", - уточняют в сообщении.

Также из-за обесточивания страдает население в других регионах Украины. По данным Министерства энергетики, утром 7 января без света остались:

Донецкая область. В результате обстрелов обесточивалось почти 26 тыс. точек учета. Остаются без напряжения в результате боевых действий 132 населенных пункта.

Николаевская область. За сутки заживлено более 4,5 тыс. потребителей, которые были без электроснабжения в результате обстрелов. По техническим причинам обесточено 76 точек учета.

Харьковская область. В результате боевых действий в течение суток было обесточено 4 населенных пункта.

Херсонская область. В областном центре после обстрелов без электроэнергии осталось около 7 тыс. абонентов. Всего в городе остаются обесточенными более 20 тысяч потребителей.

Отдельно стоит отметить, что 7 января из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области. К моменту отключения электроэнергии там было 18 работников.

"Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области", - добавили в Минэнерго.

Каково состояние энергосети по состоянию на 7 января

В целом 7 января украинская энергосистема не испытывает дефицита электроэнергии, передает Минэнерго. То есть сейчас достаточно генерации украинских электростанций для покрытия потребностей потребителей. Также после аварийного ремонта вышел в работу блок одной из ТЭС.

"Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не применяются. На текущие сутки прогнозируется незначительный импорт электроэнергии – до 2 МВт*ч, экспорта не предусматривается", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупреждают, что ситуация может измениться из-за плохих погодных условий.

"На текущие сутки в центральных, восточных и южных областях прогнозируется умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорят в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшей 4 января ракетной атаки был поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. Тогда было известно об одном погибшем автослесаре, еще 5 человек получили ранения.