Рівень споживання електроенергії встановив рекорд за весь опалювальний сезон: в "Укренерго" закликали заощаджувати світло

Ще зранку 9 січня Диспетчерський центр "Укренерго" зафіксував рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання електроенергії. Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

У компанії закликали українці споживати електроенергію ощадливо, а також нагадали, що це можна робити з користю для свого гаманця.

"Для цього достатньо уважно поставитись до своїх споживацьких звичок", - зазначили в "Укренерго", додавши, що ця схема працює і для великих споживачів, і для малих.

"Наприклад, магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин. А побутові споживачі можуть перенести домашні вправи з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні. Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло", - зауважили в компанії.

У Міненерго також наголосили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години), та закликали зменшити у цей час використання енергоємних приладів.

Крім того, у міністерстві нагадали, що через негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів. Через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що ситуація в енергосистемі контрольована, планові відключення не передбачаються, проте у зв’язку з низькими температурами споживання електроенергії стрімко зростає.

"Додаткові навантаження збільшують ризик аварій. Тому потребуємо солідарного заощадження з боку всіх українців", - заявив прем’єр-міністр.

Він додав, що економне споживання електроенергії дозволить зберегти до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджав, що погодні умови на території України 7-9 січня значно погіршаться через вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

"Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу", - підкреслили в Гідрометцентрі.