Уровень потребления электроэнергии установил рекорд за весь отопительный сезон: в "Укрэнерго" призвали экономить свет

Еще утром 9 января Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления электроэнергии. Энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистем дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо, а также напомнили, что это можно делать с пользой для своего кошелька.

"Для этого достаточно внимательно отнестись к своим потребительским привычкам", - отметили в "Укрэнерго", добавив, что эта схема работает и для крупных потребителей, и для небольших.

"Например, магазинам и торговым центрам достаточно с 9:00 до 19:00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин. А бытовые потребители могут перенести домашние упражнения с утюгом, электроплитой и пылесосом на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные дни. Или хотя бы не включать одновременно несколько мощных электроприборов, на выходе из комнаты выключать свет", - отметили в компании.

В Минэнерго также отметили, что очень важно уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00), и призвали уменьшить в настоящее время использование энергоемких приборов.

Кроме того, в министерстве напомнили, что из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений на Днепропетровщине, Одесщине, в Николаевской, Кировоградской областях.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства заявил, что ситуация в энергосистеме контролируемая, плановые отключения не предусматриваются, однако в связи с низкими температурами потребление электроэнергии стремительно растет.

"Дополнительные нагрузки увеличивают риск аварий. Поэтому нуждаемся в солидарной экономии со стороны всех украинцев", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что экономное потребление электроэнергии позволит сохранить до 200-400 МВт, что равняется нескольким блокам теплогенерации.

Напомним, Укргидрометцентр предупреждал, что погодные условия на территории Украины 7-9 января значительно ухудшатся из-за вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

"В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза", - подчеркнули в Гидрометцентре.