Словацкая Nafta купила месторождение газа на Закарпатье

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил словацкой компании Nafta стать единственным владельцем месторождения газа на Закарпатье.

Об этом свидетельствует решение АМКУ.

"Предоставлено разрешение компании Nafta International BV (г. Схипгол, Нидерланды) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands BV (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления компании", – указано в сообщении.

Как уточнили в Nafta, теперь она станет единственным владельцем лицензии.

В компании напомнили, что она сотрудничает с Cub Energy по разведке Ужгородской площади с 2016 года.

"Получение 100-процентной доли в лицензии даст нам более гибкое развития деятельности и инвестиций в данном регионе", – сказал генеральный директор Nafta Мартин Бартошович.

Ужгородская лицензия охватывает площадь около 300 кв. км и является продолжением уже разведанной территории восточной части Словакии, а также повторяет некоторые характеристики открытых месторождений в Словакии.

Отметим, Nafta International BV – "дочка" словацкой компании NAFTA, которая занимается разработкой и эксплуатацией подземных хранилищ газа.

Напомним, цены на газ в Европе 7 декабря снова подскочили выше $1100 долларов за тысячу кубометров

Отметим, экспорт природного газа из Украины в ноябре достиг нового исторического рекорда – 566 млн куб м. Самый большой объем поставлен в Венгрию. Всего за январь-ноябрь этого года Украина экспортировала более 2 млрд куб м газа.

Ранее сообщалось, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".