82 компанії, через які могли виводити кошти клієнтів ПриватБанку

Ще 1 листопада минулого року інтернет-видання BNEIntellinews опублікувало статтю "Приватне розслідування: Практики кредитування в ПриватБанку загрожують фінансовій стабільності". Розслідування було присвячено кредитам, які видавались компаніям, вірогідно пов"язаним із власником банку і які могли використовуватись для виводу коштів з фінустанови.

Не минуло і двох місяців, і ПриватБанк було націоналізовано через відсутність можливості у власників здійснити докапіталізацію на суму 116,8-148 млрд грн. При цьому Валерія Гонтарева заявила, що основна проблема банку — "невиважена кредитна політика", великі обсяги кредитування пов"язаних осіб були офіційно визнані головою НБУ і підкріплені шокуючою цифрою — 97% кредитного портфелю підпадають під категорію інсайдерських позик.

Екс-голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет заперечив цю цифру, проте не навів даних, які, на його думку, показували б реальний стан речей. Це залишає відкритим питання щодо реальної якості кредитного портфеля.

Нас же більше цікавила правдивість даних, наведених у розслідуванні BNEIntellinews. До списку, наведеному у розслідуванні, потрапило близько сотні пов"язаних компаній. Вони ж названі найбільшими боржниками банку. Проте докази на користь самого твердження про пов"язаність компаній наведені виданням фрагментарно, тому, по-суті, його правдивість лишалася під питанням.

Аналітичний відділ YouControl провів власне дослідження найбільших позичальників ПриватБанку за даними BNEIntellinews, щоб розібратись:

- Чи справді ці компанії могли використовуватись для виводу коштів вкладників?

- Який загальний портрет даних компаній і про що свідчать їхні реєстраційні дані?

- Кому належать і ким управляються дані фірми?

- Який їх фінансовий стан?

- Наскільки високим є ризик неповернення позичених коштів Приватбанку?

Що це за фірми

По перше, не зважаючи на підпис про 100 компаній, у статті виявилось 99 назв, з яких 5 компаній повторювалися двічі, тобто наш список відразу скоротився до 94 унікальних назв компаній. По друге, через проблеми з транслітерацією, ми не зуміли знайти коди ЄДРПОУ для 5 компаній.

Таким чином, за допомогою аналітичної платформи YouControl, було ідентифіковано 89 компаній, серед яких виявлено 7 офшорів: FRANSIANO INVESTMENTS LTD (Британські Віргінські Острови), MERITENA INVESTMENTS LTD (Беліз), ABENDALE MANAGEMENT CORP (Британські Віргінські Острови), ROSSYN INVESTING CORP., CORNESIA CONSULTING LIMITED (Кіпр), BILLINGHAM PARTNERS INC, FANDERO LTD.

Решта фірм — це 82 українські компанії, відомості про які містяться в державних реєстрах і доступні для аналізу. Список не можна відкидати як фейковий через кілька непрямих доказів, як то згадування Валерією Гонтаревою в ефірі радіо "Весті" активів кількох компаній списку у якості боржників, пов"язаних з ПриватБанком (зерновий термінал "Боріваж" (ТОВ "Боріваж") чи курорт "Буковель" (ТзОВ "Скорзонера")), а також відповідність діяльності компаній галузевій структурі корпоративного кредитного портфеля ПриватБанку, опублікованій в офіційній квартальній звітності.

47 фірм з наведеного списку зареєстровані у місті Дніпро, ще 28 — у Харкові. Решта компаній зазначають офіційним місцем реєстрації в смт. Слобожанське (3) і с. Кільчень (1) Дніпропетровської обл., по одній компанії в смт. Нові Біляри (Одеська обл.), м. Яремче, село Поляниця (Івано-Франківська обл.) і навіть у Донецьку.

Цікавий факт: понад 80% фірм, зареєстрованих у Дніпрі займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею. Тоді як більшість компаній із Харкова (89%) зазначили як основну діяльність роздрібну торгівлю пальним.71 фірма зі списку займається торгівлею, з них 40 — оптовою торгівлею.

Сфери діяльності компаній, згідно з основним КВЕДом

Сфери діяльності компаній зі списку BNE Intellinews співпадають з даними квартальної звітності ПриватБанку щодо концентрації клієнтського кредитного портфеля за напрямками комерційної діяльності. Станом на кінець червня минулого року 41 млрд грн кредитів (20% кредитного портфеля) було видано фірмам, що займаються торгівлею нафтопродуктами, 35,8 млрд грн (18%) припадає на кредитування виробництва і торгівлі феросплавами, ще 31 млрд грн (15%) припадає на сільськогосподарські компанії, і, окрім того, є згадки про позики компаніям зі сфери гірськолижних курортів, туризму та футбольних клубів. Як виявилось, по окремих компаніях, наприклад "Боріваж", "Мігора", "Новофарм", є численні відкриті згадки у ЗМІ щодо кредитування ПриватБанком, по решті — види діяльності у сфері нафто- та зернотрейдінгу та іншої торгівлі співпадають із галузевою структурою позичальників у квартальній звітності банку №1. Як виявилось, по окремих компаніях, наприклад "Боріваж", "Мігора", "Новофарм", є численні відкриті згадки у ЗМІ щодо кредитування ПриватБанком, по решті — види діяльності у сфері нафто- та зернотрейдінгу та іншої торгівлі співпадають із галузевою структурою позичальників у квартальній звітності банку №1.