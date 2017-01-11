82 компанії, через які могли виводити кошти клієнтів ПриватБанку

Ще 1 листопада минулого року інтернет-видання BNEIntellinews опублікувало статтю "Приватне розслідування: Практики кредитування в ПриватБанку загрожують фінансовій стабільності". Розслідування було присвячено кредитам, які видавались компаніям, вірогідно пов"язаним із власником банку і які могли використовуватись для виводу коштів з фінустанови.
Не минуло і двох місяців, і ПриватБанк було націоналізовано через відсутність можливості у власників здійснити докапіталізацію на суму 116,8-148 млрд грн. При цьому Валерія Гонтарева заявила, що основна проблема банку — "невиважена кредитна політика", великі обсяги кредитування пов"язаних осіб були офіційно визнані головою НБУ і підкріплені шокуючою цифрою — 97% кредитного портфелю підпадають під категорію інсайдерських позик.
Екс-голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет заперечив цю цифру, проте не навів даних, які, на його думку, показували б реальний стан речей. Це залишає відкритим питання щодо реальної якості кредитного портфеля.
Нас же більше цікавила правдивість даних, наведених у розслідуванні BNEIntellinews. До списку, наведеному у розслідуванні, потрапило близько сотні пов"язаних компаній. Вони ж названі найбільшими боржниками банку. Проте докази на користь самого твердження про пов"язаність компаній наведені виданням фрагментарно, тому, по-суті, його правдивість лишалася під питанням.
Аналітичний відділ YouControl провів власне дослідження найбільших позичальників ПриватБанку за даними BNEIntellinews, щоб розібратись:
- Чи справді ці компанії могли використовуватись для виводу коштів вкладників?
- Який загальний портрет даних компаній і про що свідчать їхні реєстраційні дані?
- Кому належать і ким управляються дані фірми?
- Який їх фінансовий стан?
- Наскільки високим є ризик неповернення позичених коштів Приватбанку?
Що це за фірми
По перше, не зважаючи на підпис про 100 компаній, у статті виявилось 99 назв, з яких 5 компаній повторювалися двічі, тобто наш список відразу скоротився до 94 унікальних назв компаній. По друге, через проблеми з транслітерацією, ми не зуміли знайти коди ЄДРПОУ для 5 компаній.
Таким чином, за допомогою аналітичної платформи YouControl, було ідентифіковано 89 компаній, серед яких виявлено 7 офшорів: FRANSIANO INVESTMENTS LTD (Британські Віргінські Острови), MERITENA INVESTMENTS LTD (Беліз), ABENDALE MANAGEMENT CORP (Британські Віргінські Острови), ROSSYN INVESTING CORP., CORNESIA CONSULTING LIMITED (Кіпр), BILLINGHAM PARTNERS INC, FANDERO LTD.
Решта фірм — це 82 українські компанії, відомості про які містяться в державних реєстрах і доступні для аналізу. Список не можна відкидати як фейковий через кілька непрямих доказів, як то згадування Валерією Гонтаревою в ефірі радіо "Весті" активів кількох компаній списку у якості боржників, пов"язаних з ПриватБанком (зерновий термінал "Боріваж" (ТОВ "Боріваж") чи курорт "Буковель" (ТзОВ "Скорзонера")), а також відповідність діяльності компаній галузевій структурі корпоративного кредитного портфеля ПриватБанку, опублікованій в офіційній квартальній звітності.
47 фірм з наведеного списку зареєстровані у місті Дніпро, ще 28 — у Харкові. Решта компаній зазначають офіційним місцем реєстрації в смт. Слобожанське (3) і с. Кільчень (1) Дніпропетровської обл., по одній компанії в смт. Нові Біляри (Одеська обл.), м. Яремче, село Поляниця (Івано-Франківська обл.) і навіть у Донецьку.
Цікавий факт: понад 80% фірм, зареєстрованих у Дніпрі займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею. Тоді як більшість компаній із Харкова (89%) зазначили як основну діяльність роздрібну торгівлю пальним.71 фірма зі списку займається торгівлею, з них 40 — оптовою торгівлею.
Сфери діяльності компаній, згідно з основним КВЕДом
Сфери діяльності компаній зі списку BNE Intellinews співпадають з даними квартальної звітності ПриватБанку щодо концентрації клієнтського кредитного портфеля за напрямками комерційної діяльності. Станом на кінець червня минулого року 41 млрд грн кредитів (20% кредитного портфеля) було видано фірмам, що займаються торгівлею нафтопродуктами, 35,8 млрд грн (18%) припадає на кредитування виробництва і торгівлі феросплавами, ще 31 млрд грн (15%) припадає на сільськогосподарські компанії, і, окрім того, є згадки про позики компаніям зі сфери гірськолижних курортів, туризму та футбольних клубів.
Як виявилось, по окремих компаніях, наприклад "Боріваж", "Мігора", "Новофарм", є численні відкриті згадки у ЗМІ щодо кредитування ПриватБанком, по решті — види діяльності у сфері нафто- та зернотрейдінгу та іншої торгівлі співпадають із галузевою структурою позичальників у квартальній звітності банку №1.
Як фірми пов"язані з групою "Приват"?
Щоб встановити наявність зв"язку компаній списку з неформальною фінансово-промисловою групою "Приват", ми відповіли на три запитання щодо кожної ідентифікованої фірми:
- Хто власники і кінцеві бенефіціари компанії ?
- Хто її нинішній і минулі директори?
- Як ці фізичні та юридичні особи пов"язані з бізнесом Коломойського та Боголюбова ?
Як виявилося, тотальна більшість компаній зі списку входить у групу "Приват", за даними YouControl (41компанія). Ще 9 компаній належать особам, які раніше довгий час очолювали інші компанії з групи "Приват", і ще 8 — мають власником діючого керівника "приватівської" компанії.
Типи виявлених зв"язків компаній із групою "Приват"
Також 19 компаній пов"язані з групою "Приват" менш поширеними типами зв"язків:
- засновник (зазвичай офшор) є засновником компаній, що входять до групи "Приват";
- компанія належить до орбіти впливу Коломойського-Боголюбова за даними медіа;
- попередній директор нині є (або в минулому був) директором компанії з групи "Приват";
- попередні засновники входили до групи "Приват" тощо.
Не вдалося знайти зв"язок з власниками Приватбанку лише по 4-х ідентифікованих компаніях зі списку боржників.
Діряві фірми
Фінансовий портрет 48 компаній зі списку характеризується значним рівнем заборгованості і низькою ефективністю.
Виручка компаній, доступних для фінансового аналізу, складає 8,6 млрд грн за підсумками 2015 року, що майже в 6,7 разів менше за їх сукупні зобов"язання і в 4,7 рази менше за загальну суму кредитів отримані в банках.
Сукупний фінансовий результат компаній– чистий збиток у розмірі 10,6 млрд грн. Лише дві компанії виявились прибутковими, 46 — збитковими, а середній збиток на одну компанію становив 130 млн гривень за рік. Рентабельність активів підприємств виявилася від"ємною і становила "мінус"18,8%, а сума кредитного навантаження перевищує власний капітал на 53,7%.
Все це свідчить про слабкий фінансовий стан компаній, критично високий рівень закредитованості і низьку здатність генерувати доходи для покриття витрат за кредитами.
Залежність між коефіцієнтом автономії та рентабельністю активів компанії
Чи могли ці фірми бути основними позичальниками-інсайдерами?
Черговим опосередкованим доказом причетності компаній до кредитної практики ПриватБанку стали результати аналізу заборгованості, в яких ми співставили загальний обсяг зобов"язань потенційних боржників із обсягом кредитів ПриватБанку.
Окрім того, ми оцінили правдоподібність суми 94,5 млрд грн, яка фігурувала у статті як загальний борг Топ-100 позичальників.
Загальні зобов"язання відомої половини компаній зі списку становили 57,9 млрд грн, з них отримані кредити банків — 40,9 млрд грн, тоді як активи складали всього 32,4 млрд грн станом на 1.01.2016 року. Усі доступні для аналізу компанії мали від"ємний власний капітал у діапазоні від "мінус" 6 млн до "мінус" 3 млрд грн, сукупним обсягом — "мінус" 25 млрд грн.
Припустивши, що в середньому показники по решті компаній схожі на виявлені,можна припустити, що сума загального боргу перед банками на суму 80-110 млрд грн цілком відповідає обсягам корпоративного кредитування ПриватБанку і раніше озвученим оцінкам обсягів кредитування сотні найбільших позичальників.
Рівень боргового навантаження компаній
Проведений фінансовий аналіз даних свідчить про те, що компанії, які фігурували у розслідуванні, справді можуть бути найбільшими позичальниками ПриватБанку. З огляду на структуру балансу і фінансові результати наведених фірм, вони є типовими "компаніями-прокладками", через які традиційно відбувається кредитування основного бізнесу українських ФПГ з боку підконтрольних банківських установ.
Інсайдерське кредитування компаній залишається викликом для нового менеджменту щойно одержавленого системного банку. Реструктуризація значного об"єму кредитного портфеля ускладнює можливості банку нести високі відсоткові витрати, вимагає додаткових вливань із державного бюджету і ускладнює пошук нових приватних інвесторів.
Можливості судової системи у відшкодуванні збитків за відсутності майбутніх кредитних платежів від пов"язаних компаній лишаються досить обмеженими, оскільки типовим "почерком" групи "Приват" є розпорошення номінальної власності між багатьма офшорними юрисдикціями або оформлення бізнесів на підставних осіб, пов'язаних із групою. Попри те, що журналісти і експерти ринку знають кому належать компанії неформальної групи "Приват", а самі власники неодноразово в інтерв'ю підтверджували свою участь у власності та управлінні частиною фірм, юридично довести факт контролю вказаних осіб над багатьма компаніями виявляється проблематично.