Экс-глава правления банка "Национальный кредит" подозревается в нанесении банку убытка на 3,6 млн грн

29 декабря 2016, 14:22
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Клименко выдал кредит компании по ставкам, значительно ниже рыночных

Экс-глава правления банка Увеличить картинку

Экс-глава правления банка "Национальный кредит" Игорь Клименко подозревается в нанесении банку убытков на сумму 3,6 млн грн. Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Досудебным расследованием было установлено, что Клименко подписал заранее убыточные договоры об открытии кредитной линии между финучреждением и коммерческой структурой. Процентные ставки по кредиту были в десятки раз меньше стандартных, которые предлагались банком.

Служащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины "Злоупотребление полномочиями должностным лицом".

20 декабря Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по указанным фактам Клименко объявлено о подозрении. Кроме того, уже 22 декабря Фонд заявил гражданский иск в рамках уголовного производства.

По материалам: "Дело"
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Теги: банки, фонд гарантирования вкладов

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