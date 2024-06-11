Інвестиції в нерухомість 2024 — що потрібно знати про вкладення коштів у майно в Україні

Інвестиції в нерухомість вважаються одним з найкращих і найпопулярніших варіантів примноження капіталу завдяки високій дохідності. І хоча повномасштабне вторгнення з боку росії зробило український ринок нерухомості дещо специфічним, інвестування в цей актив продовжує цікавити як досвідчених інвесторів, так і початківців.

Експерти навіть спостерігають тенденцію, що останнім часом люди все більше купують нерухомість, причому не стільки для себе, скільки саме з метою інвестицій. Багато девелоперів зазначають, що як мінімум 15% фінансових операцій з нерухомістю — це якраз інвестиції в неї, а іноді це і 50%.



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Чому вигідно інвестувати у нерухомість?

Перша, найбільш очевидна причина привабливості інвестування в нерухомість — можливість стабільного пасивного доходу за рахунок орендних платежів. До того ж з часом орендна плата може зростати, підвищуючи загальний дохід від інвестицій.

Таким чином, за рахунок оренди можна повернути вкладену суму за 10 років в середньому, залежно від типу та якості нерухомості. Утім, це ще не всі можливості та переваги інвестицій в нерухомість.

Ви примножуєте свій капітал

Нерухомість часто зростає в ціні, а це сприяє значному приросту капіталу під час продажів. А якщо ці об'єкти нерухомості ще покращити чи реконструювати, то їх вартість може значно збільшуватися, що додасть можливостей для пристойного заробітку.

По суті, нерухомість дорожчає з кожним роком і це може стати не лише можливістю отримати суттєвий прибуток, але й зробити внесок в розвиток економіки, зокрема на ринку нерухомості країни.

Ви захищаєте свої кошти від інфляції

Ціни на нерухомість мають тенденцію зростати разом з рівнем цін на все, а отже вкладаючись в цей актив, ви уникнете знецінення вашого капіталу. Навіть якщо ваша інвестиція не обіцяє високу дохідність, ризики втратити кошти зводяться до мінімуму.

Ви диверсифікуєте свій інвестиційний портфель

Нерухомість має слабку кореляцію з фондовим ринком, що знижує загальний ризик інвестиційного портфеля, тобто диверсифікує його.

До того ж самі інвестори можуть активно керувати своєю нерухомістю, що дозволяє впливати на її вартість та дохідність. Наприклад можна зробити її дорожчою, значно додавши нових покращень.

Який вид інвестицій в нерухомість найбільш прибутковий?

Вибір найприбутковішого виду інвестування в нерухомість залежить від багатьох факторів, включаючи економічні умови, ринкові тенденції та індивідуальні цілі інвестора. Однак, деякі види інвестицій в нерухомість зазвичай вважаються більш прибутковими, ніж інші.

Комерційна нерухомість

До цієї категорії входять офісні будівлі та торгові центри. Високий попит у великих містах з розвиненою бізнес-інфраструктурою може забезпечити стабільний та високий дохід від оренди. Умовно комерційна нерухомість ділиться на чотири категорії:

Дохідна нерухомість, що включає в себе апартаменти та інші подібні об’єкти.

Офісні будівлі та приміщення.

Нерухомість для роздрібної торгівлі: магазини, ресторани тощо.

Індустріальна нерухомість для виробництва або комерційного зберігання: склади, цехи і подібні приміщення.

Прибутковість інвестицій в нерухомість залежить від розташування об'єкта та самих орендарів, але потенційно може бути дуже високою.

Житлова нерухомість

Стратегія інвестування в нерухомість, а саме — в житлові комплекси орієнтована здебільшого на отримання постійного пасивного доходу протягом довгого часу. Дуже важливо звертати увагу на потенційно привабливі об’єкти. Наприклад, ті, що розташовуються біля станцій метро, навчальних закладів, магазинів, парків та стадіонів.

В цьому плані інвестори мають три варіанти на вибір:

Вкластися у житлову нерухомість на стадії забудови.

Придбати готову квартиру у новобудовах.

Купити квартиру в старому житловому фонді.

Кожен з цих варіантів інвестиції в нерухомість має свої переваги та ризики. Наприклад, купити житло на стадії забудови може дешевше, але потрібно бути обачним, щоб не натрапити на проєкт, який потім заморозиться або прогорить.

Сьогодні багато інвесторів переконані, що краще за все інвестувати в нерухомість у західних містах України. А враховуючи, що ціни на будівельні матеріали та роботи ростуть, то і ціни на нерухомість будуть рости. Фахівці переконані, що вже сьогодні інвестиції в житлову нерухомість можуть принести дохід 20% річних, а може й більше.

Купувати нерухомість можна на стадії будівництва, а якщо бюджет не передбачає великі вклади, то можна звернути увагу на житлові об’єкти за містом.

Інвестиції в землю

Вкладання коштів в землю можуть бути дуже прибутковими у довгостроковій перспективі, особливо у районах з високим потенціалом розвитку. Зокрема, якщо її використовувати під забудову або інші комерційні цілі.

Такий вид інвестицій став доступним для українців з 2021 року, коли відкрили ринок землі. Перевага такого активу втому, що земля — дефіцитний ресурс, і він має тенденцію закінчуватися. Потім цю землю можна здавати в оренду, перепродавати, використовувати для комерційних цілей.

Взагалі інвестиції в землю вважаються одним з найперспективніших варіантів інвестування. Вже сьогодні середня дохідність від власника ділянки становить 7,2%. Цінність земельної ділянки визначається трьома основними факторами:

характеристики ґрунту;

розташування ділянки;

ціна за гектар.

Що характерно, навіть попри війну кількість охочих інвестувати в нерухомість на ринку землі зростає. Щоправда, багато хто надає перевагу інвестиціям в землю на Заході України, зокрема дуже популярними є інвестиції в нерухомість Карпат, оскільки там дуже розвинений туристичний сектор.

А от для аграрних цілей найбільш привабливими для інвестицій є землі в центральних районах України: Полтавська, Кіровоградська, Хмельницька, Вінницька та Черкаська області.

В яку нерухомість краще вкласти кошти — питання бюджету, очікувань та уподобань інвестора. Не останню роль у виборі активу відіграють і ринкові умови. Багато інвесторів надають перевагу більш амбітним варіантам — комерційній та індустріальній нерухомості, адже вони передбачають стабільний попит та потенціал стабільного зростання доходів.

Найпоширеніші стратегії інвестування в нерухомість

Інвестиції в нерухомість, хоч в рідній країні, хоч за кордоном здійснюються з метою примноження капіталу. Кожен інвестор сам обирає стратегію інвестування та управління активами. Але найчастіше це щось із наступних чотирьох варіантів.

Купівля квартир для здавання в оренду

Найпоширеніша стратегія. Деякі експерти будівельних компаній зазначили, що для таких цілей купується кожна п’ята квартира. Такий вклад забезпечує стабільний пасивний дохід.

Інвестор купує квартиру, яка вже готова для проживання, і здає її в оренду. Залежно від типу, стану та категорії житла, квартира окуповується впродовж 3-10 років.

Купівля квартир під ремонт для подальшої здачі в оренду

Ця стратегія передбачає купівлю нерухомості, яка потребує ремонту. Купуючи дешеву нерухомість, інвестор вкладає додаткові кошти у поліпшення об'єкта: ремонт, нові меблі, техніка.

Після завершення всіх робіт, квартира здається в оренду за вищою ціною, що дозволяє збільшити орендний дохід.

Купівля нерухомості без ремонту, її реновація і подальший продаж

Ця стратегія орієнтована на збільшення капіталу шляхом підвищення вартості об'єкта. Знову ж таки: інвестор купує нерухомість, яка потребує ремонту, проводить реновацію і продає об'єкт за вищою ціною.

Цей підхід дозволяє отримати прибуток від різниці між початковою вартістю і вартістю після ремонту.

Купівля квартир на ранніх етапах будівництва і продаж після завершення проєкту

Ця стратегія відрізняється від попередніх варіантів інвестиції в нерухомість в тому, що тут купують житло на стадії котловану. А потім, в міру готовності об'єкта його вартість зростає.

Після завершення будівництва інвестор продає квартиру за вищою ціною, отримуючи додатковий прибуток. Ця стратегія базується на різниці між ціною купівлі на ранніх етапах і ціною продажу після завершення будівництва.