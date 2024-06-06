Як зібрати інвестиційний портфель в Україні — Інструкція для початківців

Успішне фінансове майбутнє залежить не стільки від вміння заробляти і заощаджувати, скільки від вміння інвестувати, зокрема — складати інвестиційний портфель та управляти ним. Розбираємося, що це взагалі таке, як створити інвестиційний портфель та які ризики треба при цьому враховувати.

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В чому суть інвестицій?

Сама по собі інвестиція — це процес вкладення капіталу (грошей або інших ресурсів) у різні активи або проєкти з метою отримання доходу або зростання вартості вкладеного капіталу в майбутньому. Тобто, основна мета інвестицій полягає в збільшенні доходу або приросту капіталу.

Що таке інвестиційний портфель — це сукупність інвестиційних активів, що являє собою акції, облігації, нерухомість і т.д. Він створюється з метою розподілу ризиків та доходів та стабілізації витрат та доходів.

Кожен інвестиційний портфель має свою стратегію інвестування: агресивний, консервативний і помірний. І це визначається рівнем ризику, який інвестор готовий на себе прийняти задля очікуваного доходу.

Три типи інвестиційних портфелів

Як було згадано раніше, є три типи інвестиційних портфелей (залежно від цілей, апетитів та часовими горизонтами інвесторів). Вони відрізняються особливостями складу активів для інвестицій, рівнем ризику та інструментами. Від цих факторів і залежить формування інвестиційного портфеля.

Консервативний портфель

Якщо ви з тих, для кого стабільність понад усе і дієте за принципом “тихіше їдеш — далі будеш”, то це саме те, що вам потрібно. Консервативний портфель орієнтований на збереження капіталу та забезпечення стабільного доходу при мінімальних ризиках. Він допомагає уникнути значних втрат навіть в умовах ринкових коливань, забезпечуючи інвесторам стабільну дохідність.

Тому склад консервативного портфеля здебільшого передбачає інвестиції — активи, які забезпечують стабільний і передбачуваний дохід. Таким чином, до таких інвестицій відносяться:

державні облігації;

облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);

скарбничі облігації;

корпоративні облігації;

Банківські депозити з фіксованою відсотковою ставкою також сюди входять, оскільки вони пропонують безпечний спосіб зберігання коштів з гарантованою дохідністю. Хоча не можна сказати, що такий вид інвестицій сильно прибутковий.

Консервативний портфель є оптимальним для інвесторів, які бажають мінімізувати ризики та і просто для усіх, хто прагне стабільного доходу без значних коливань вартості активів.

Збалансований портфель

Коли хочеться трохи підняти ставки, в очікуванні пристойного доходу, але так, щоб не сильно ризикувати — збалансований інвестиційний портфель стане золотою серединою в цьому плані. Тому що він являє собою комбінацію активів для забезпечення балансу між ризиком та дохідністю.

Це портфель із середнім рівнем ризику та включає інвестиції у різні класи активів для диверсифікації, що сприяє помірній волатильності. Таким чином, він надає можливості для росту доходу, зберігаючи при цьому певний рівень стабільності.

Зазвичай збалансований портфель включає вищезгадані інвестиції та капітальні інвестиції. Це може бути:

нерухомість;

інфраструктурні проєкти;

обладнання та технології;

земельні ділянки;

фонди нерухомості (REITs) ;

; фізичні активи (заводи, фабрики тощо).

Комбінація капітальних активів, що передбачають значні вкладення з перспективою на стабільний та високий дохід плюс, скажімо, облігації забезпечать диверсифікацію та пристойну ліквідність.

Простіше кажучи, вам підійде збалансований портфель, якщо маєте помірний ризик-апетит, та хочете стабільний дохід і збалансоване зростання капіталу.

Агресивний портфель

Чим вище дохідність, тим вищі ризики. Відповідно, чим більше ви готові ризикувати заради високого доходу, тим агресивніша ваша стратегія. Агресивний портфель орієнтований на максимізацію доходу за рахунок високого рівня ризику. Однак, варто зазначити, що такий інвестиційний портфель має високу волатильність, що призводить до значних коливань вартості в короткостроковій перспективі.

Склад агресивного портфеля включає велику частку різних акцій, наприклад акцій технологічних компаній та стартапів. Ще один компонент такого портфеля — міжнародні інвестиції також є важливою частиною цього портфеля, включаючи акції та облігації компаній з різних країн, зокрема ринків, що розвиваються.

Для додаткового потенціалу для значних прибутків, інвестор може додати у свій інвестиційний портфель:

венчурний капітал ;

; хедж-фонди ;

; товари, зокрема золото та нафту та інше;

Для забезпечення ліквідності та диверсифікації можна додати певну частку облігацій та інструментів грошових ринків. Це стабілізує портфель на час кризових періодів.

Агресивний портфель стане чудовим варіантом для інвесторів з високим ризик-апетитом та тих, які націлені на довгостроковий горизонт інвестування. Або якщо ви вже маєте досвід на роботі з ринковими коливаннями та готові активно управляти інвестиціями — це ваш варіант.

Як правильно сформувати інвестиційний портфель?

Відповідно, інвестиційний портфель являє собою комбінацію з активів, грошових та інших ресурсів, що використовує інвестор задля досягнення своїх цілей. Певною мірою, інвестиційний портфель нагадує спортивну команду, чия перемога залежить від правильної стратегії та розподілу гравців. Причому, задля розумного розподілу ризиків, портфель має включати різні активи, тобто має бути диверсифікованим.

Диверсифікація – це інвестиційна стратегія, яка полягає у розподілі капіталу між різними активами або ринками з метою зменшення загального ризику інвестиційного портфеля.

Основна ідея диверсифікації полягає в тому, що різні активи реагують на ринкові події по-різному, і негативна динаміка одних активів може бути компенсована позитивною динамікою інших. Це називається негативною кореляцією активів. В результаті, інвестор отримує одразу декілька переваг:

Оптимізація дохідності портфеля.

Зниження волатильності ринку.

Компенсація втрат від одних активів за рахунок інших.

З іншого боку, варто розуміти, що універсального способу скласти інвестиційний портфель не існує. Ваш портфель є повністю індивідуальним і відображатиме саме ваші прагнення та цілі. Тому при складанні портфеля має бути певна послідовність.

Як і з чого розпочати інвестувати?

Інвестиції — це не про азарт, задоволення чи гострі відчуття. Це про терпіння, дисципліну та наполегливість. Деякі успішні інвестори порівнюють це зі спостереженням за тим, як сохне фарба чи росте трава. Тобто, це навіть дещо нудний процес і вимагає орієнтуватися на довгострокові перспективи. Але результат зусиль та очікування завжди того вартий.

Крок 1. Визначте свою мету інвестиції

Успішна інвестиція починається з чіткої мети. Що чіткіше мета, то простіше буде її досягати та і мотивація не буде падати. Наприклад, метою інвестицій може бути накопичення на навчання, машину або зробити приватну пенсію.

Інвестор, який не знає, заради чого він це робить схильний до втрати інтересу, необдуманих рішень, імпульсивних кроків. Як наслідок — ви матимете купу невиправданих очікувань та втрачені кошти.

Крок 2. Оцініть ваші ризики та здатність управляти цими ризиками

Іншими словами, запитайте в себе, скільки ви готові втратити заради високої дохідності. Причому варто враховувати, що високі доходи завжди пов’язані з високими ризиками і навпаки.

Тому консервативні інвестори стараються зайвий раз не ризикувати, хоча і дохід буде невисоким, в той час, як агресивні інвестори готові йти напролом, ризикуючи втратити багато, але й маючи шанс заробити багато.

Крок 3. Розподіліть ваші активи

Мета визначена, ризики оцінені — можна розпочинати розподіл активів. І саме тут ключовим фактором є диверсифікація. Вона потрібна завжди, не залежно від типу вашого портфеля.

Взагалі, багато експертів радять складати інвестиційний портфель, залежно від вашої стратегії, мети та розміру.

Крок 4. Оберіть та придбайте актив

В межах ваших інтересів та цілей, оберіть конкретний актив, перед цим провівши аналіз та оцінку. Вони можуть бути різноманітними:

інвестиції в акції компаній та блакитні фішки ;

; державні та корпоративні облігації;

інвестиції в нерухомість;

криптовалюти;

венчурний капітал;

пайові інвестиційні фонди, ETF та інші.

Звісно, будь-який актив передбачає певні ризики, незалежно від його попередньої поведінки на ринку.

Крок 5. Проведіть ребалансування

Враховуючи, що ринок не є статичним, він постійно змінюється, то і початкова пропорція активів у портфелі буде змінюватися.

Тому потрібно періодично проводити ребалансування портфеля, себто купувати чи продавати активи, щоб повернутися до тієї пропорції, яку ви визначили для себе на початку.

Крок 6. Спостерігайте та коригуйте

Очевидно, що ніщо не стоїть на місці, ринок розвивається, ви також ростете та змінюєтесь, як і обставини вашого життя. Тому потрібно постійно відстежувати свій портфель та за потреби, адаптовувати його під поточний стан подій на фондовому ринку.

Наприклад, ось у вас був стабільний дохід і ви могли дозволити собі агресивну стратегію. Але тут ви вийшли на пенсію і потрібно компенсувати втрату регулярного доходу, тож тепер варто перейти на більш консервативну стратегію. Сюди також враховуються та обставини, економічні та політичні фактори ринку. Тому скільки б ви не займалися інвестиціями — процес моніторингу та управління інвестиційним портфелем є неперервним і триває весь час інвестування.