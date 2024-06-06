Как собрать инвестиционный портфель в Украине — Инструкция для начинающих

Успешное финансовое будущее зависит не столько от умения зарабатывать и экономить, сколько от умения инвестировать, в том числе составлять инвестиционный портфель и управлять им. Разбираемся, что это вообще такое, как создать инвестиционный портфель и какие риски следует при этом учитывать.

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В чем суть инвестиций?

Сама по себе инвестиция — это процесс вложения капитала (денег или других ресурсов) в разные активы или проекты с целью получения дохода или роста стоимости вложенного капитала в будущем. То есть, основная цель инвестиций состоит в увеличении дохода или прироста капитала.

Что такое инвестиционный портфель — это совокупность инвестиционных активов, представляющая собой акции, облигации, недвижимость и т.д. Он создается для распределения рисков и доходов.

Каждый инвестиционный портфель имеет свою стратегию инвестирования: агрессивный, консервативный и умеренный. И это определяется уровнем риска, который инвестор готов на себя принять для ожидаемого дохода.

Три типа инвестиционных портфелей

Как было упомянуто ранее, существует три типа инвестиционных портфелей (в зависимости от целей, аппетитов и временных горизонтов инвесторов). Они отличаются особенностями состава активов для инвестиций, уровнем риска и инструментами. От этих факторов и зависит формирование инвестиционного портфеля.

Консервативный портфель

Если вы из тех, для кого стабильность превыше всего и действуете по принципу "тише едешь — дальше будешь", то это именно то, что вам нужно. Консервативный портфель ориентирован на сохранение капитала и обеспечение стабильного дохода при минимальных рисках. Он помогает избежать больших потерь даже в условиях рыночных колебаний, обеспечивая инвесторам стабильную доходность.

Поэтому состав консервативного портфеля в основном инвестиции — активы, обеспечивающие стабильный предполагаемый доход. Таким образом, к таким инвестициям относятся:

государственные облигации;

облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

казначейские облигации;

корпоративные облигации;

Банковские депозиты с фиксированной процентной ставкой также сюда входят, поскольку они предлагают безопасный способ хранения средств с гарантированной доходностью. Хотя нельзя сказать, что таковой вид инвестиций очень прибыльный.

Консервативный портфель является оптимальным для инвесторов, желающих минимизировать риски и просто для всех, кто стремится к стабильному доходу без значительных колебаний стоимости активов.

Сбалансированный портфель

Когда хочется поднять ставки, в ожидании приличного дохода, но так, чтобы не сильно рисковать — сбалансированный инвестиционный портфель станет золотой серединой в этом плане. Потому что это комбинация активов для обеспечения баланса между риском и доходностью.

Это портфель со средним уровнем риска и включает в себя инвестиции в различные классы активов для диверсификации, что способствует умеренной волатильности. Таким образом, он предоставляет возможности роста дохода, сохраняя при этом определенный уровень стабильности.

Обычно сбалансированный портфель включает вышеупомянутые инвестиции и капитальные инвестиции. Это может быть:

инвестиции в недвижимость ;

инфраструктурные проекты;

оборудование и технологии;

земельные участки;

фонды недвижимости (REITs) ;

; физические активы (заводы, фабрики и т.п.).

Комбинация капитальных активов, предполагающих значительные вложения с перспективой на стабильный и высокий доход плюс, скажем, облигации обеспечат диверсификацию и приличную ликвидность.

Проще говоря, вам подойдет сбалансированный портфель, если у вас умеренный риск-аппетит, и вы хотите стабильный доход со сбалансированным ростом капитала.

Агрессивный портфель

Чем выше доходность, тем выше риски. Соответственно, чем больше вы готовы рисковать ради высокого дохода, тем более агрессивна ваша стратегия. Агрессивный портфель нацелен на максимизацию дохода за счет высокого уровня риска. Однако следует отметить, что такой инвестиционный портфель обладает высокой волатильностью, что приводит к значительным колебаниям стоимости в краткосрочной перспективе.

Состав агрессивного портфеля включает большую долю различных акций, например, акций технологических компаний и стартапов. Один из компонентов такого портфеля — международные инвестиции также является важной частью этого портфеля, включая акции и облигации компаний из разных стран, в том числе развивающихся рынков.

Для дополнительного потенциала значительных доходов инвестор может добавить в свой инвестиционный портфель:

венчурный капитал ;

; хедж-фонды ;

; товары, в частности, золото и нефть и прочее;

Для обеспечения ликвидности и диверсификации можно добавить определенную часть облигаций и инструментов денежных рынков. Это стабилизирует портфель в период кризисных периодов.

Агрессивный портфель станет отличным вариантом для инвесторов с высоким риск-аппетитом, а также тем, которые нацелены на долгосрочный горизонт инвестирования. Или если у вас уже есть опыт на работе с рыночными колебаниями и готовы активно управлять инвестициями — это ваш вариант.

Как правильно сформировать инвестиционный портфель?

Ваш инвестиционный портфель должен равномерно распределять все категории рисков, чтобы компенсировать потери.

Соответственно, инвестиционный портфель представляет собой комбинацию из активов, денежных и других ресурсов, которую использует инвестор для достижения своих целей. В определенной степени инвестиционный портфель напоминает спортивную команду, чья победа зависит от правильной стратегии и распределения игроков. Причем для разумного распределения рисков портфель должен включать различные активы, то есть должен быть диверсифицированным.

Диверсификация — это инвестиционная стратегия, заключающаяся в распределении капитала между разными активами или рынками с целью уменьшения общего риска инвестиционного портфеля.

Основная идея диверсификации состоит в том, что разные активы реагируют на рыночные события по-разному, и отрицательная динамика одних активов может быть компенсирована положительной динамикой других. Это называется отрицательной корреляцией активов. В результате инвестор получает сразу несколько преимуществ:

Оптимизация доходности портфеля.

Снижение волатильности рынка.

Компенсация потерь от одних активов за счет других.

С другой стороны, следует понимать, что универсального способа составить инвестиционный портфель не существует. Ваш портфель полностью индивидуален и будет отражать именно ваши стремления и цели. Поэтому при сборке портфеля должна быть определенная последовательность.

Как и с чего начать инвестировать?

На самом деле, начать инвестировать не сложно, главное определить цель и трезво оценить риски.

Инвестиции — это не про азарт, удовольствия или острые ощущения. Это о терпении, дисциплине и настойчивости. Некоторые успешные инвесторы сравнивают это с наблюдением, как сохнет краска или растет трава. То есть это даже несколько скучный процесс и требует ориентироваться на долгосрочные перспективы. Но результат усилий и ожидания всегда того стоит.

Шаг 1. Определите свою цель инвестиции

Успешная инвестиция начинается с цели. Чем чётче цель, тем проще будет её достигать, да и мотивация не будет падать. Например, целью инвестиций может являться накопление на обучение, машину или чтобы сделать частную пенсию.

Инвестор, не знающий, ради чего он это делает склонен к потере интереса, необдуманным решениям, импульсивным шагам. Как следствие — у вас будет куча неоправданных ожиданий и потерянные средства.

Шаг 2. Оцените ваши риски и способность управлять этими рисками

Иными словами, спросите себя, сколько вы готовы потерять ради высокой доходности. Причем следует учитывать, что высокие доходы всегда связаны с высокими рисками и наоборот.

Поэтому консервативные инвесторы стараются лишний раз не рисковать, хотя и доход будет невысоким, в то время как агрессивные инвесторы готовы идти напролом, рискуя потерять многое, но и имея шанс заработать многое.

Шаг 3. Распределите ваши активы

Цель определена, риски оценены – можно начинать распределение активов. И именно здесь ключевым фактором является диверсификация. Она нужна всегда, независимо от типа вашего портфеля.

Вообще, многие эксперты советуют составлять инвестиционный портфель в зависимости от вашей стратегии, цели и размера.

Шаг 4. Выберите и приобретите актив

В рамках ваших интересов и целей выберите конкретный актив, предварительно проведя анализ и оценку. Они могут быть разнообразными:

инвестиции в акции компаний и голубые фишки ;

; государственные и корпоративные облигации;

инвестиции в недвижимость;

криптовалюты;

венчурный капитал;

паевые инвестиционные фонды и ETF и другие.

Естественно, хоть какой актив подразумевает определенные опасности, независимо от его предшествующего поведения на рынке.

Шаг 5. Произведите ребалансировку

Учитывая, что рынок не статический, он постоянно меняется, то и начальная пропорция активов в портфеле будет меняться.

Поэтому необходимо периодически проводить ребалансировку портфеля, то есть покупать или продавать активы, чтобы вернуться к той пропорции, которую вы определили для себя в начале.

Шаг 6. Наблюдайте и корректируйте

Очевидно, что ничто не стоит на месте, рынок развивается, вы также растёте и меняетесь, как и обстоятельства вашей жизни. Поэтому нужно постоянно отслеживать свой портфель и при необходимости адаптировать его под текущее состояние событий на фондовом рынке.

К примеру, вот у вас был стабильный доход и вы могли позволить себе агрессивную стратегию. Но вот вы вышли на пенсию и нужно компенсировать потерю регулярного дохода, так что теперь стоит перейти на более консервативную стратегию. Сюда также учитываются обстоятельства, экономические и политические факторы рынка. Поэтому сколько бы вы ни занимались инвестициями — процесс мониторинга и управления инвестиционным портфелем непрерывный и продолжается все время инвестирования.