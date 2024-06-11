Инвестиции в недвижимость 2024 – что нужно знать о вложении средств в имущество в Украине

Инвестиции в недвижимость считаются одним из самых лучших и популярных вариантов приумножения капитала благодаря высокой доходности. И хотя полномасштабное вторжение со стороны России сделало украинский рынок недвижимости несколько специфическим, инвестирование в этот актив продолжает интересовать как опытных инвесторов, так и начинающих.

Эксперты даже наблюдают тенденцию, что в последнее время люди всё больше покупают недвижимость, причем не столько для себя, сколько именно в целях инвестиций. Многие девелоперы отмечают, что как минимум 15% финансовых операций с недвижимостью – это как раз инвестиции в неё, а иногда это и 50%.

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Почему выгодно инвестировать в недвижимость?

Первая наиболее очевидная причина привлекательности таких инвестирования в недвижимость — возможность постоянного пассивного дохода за счет арендных платежей. К тому же, со временем арендная плата может расти, повышая общий доход от инвестиций.

Таким образом, за счет аренды можно вернуть вложенную сумму за 10 лет в среднем в зависимости от типа и качества недвижимости. Впрочем, это еще не все возможности и преимущества инвестиций в недвижимость.

Вы приумножаете свой капитал

Недвижимость часто растет в цене, что способствует значительному приросту капитала во время продаж. А если эти объекты недвижимости еще улучшить или реконструировать, то их стоимость может значительно увеличиться, что даст больше возможности для приличного заработка.

По сути недвижимость дорожает с каждым годом и это может стать не только возможностью получить существенную прибыль, но и внести вклад в развитие экономики, в частности, на рынке недвижимости страны.

Вы защищаете свои средства от инфляции

Цены на недвижимость имеют тенденцию расти вместе с уровнем цен на все, а значит, вкладываясь в этот актив, вы избежите обесценивания вашего капитала. Даже если ваша инвестиция не обещает высокой доходности, риски потерять средства сводятся к минимуму.

Вы диверсифицируете свой инвестиционный портфель

Недвижимость имеет слабую корреляцию с фондовым рынком, что снижает общий риск инвестиционного портфеля, то есть диверсифицирует его.

К тому же, сами инвесторы могут активно управлять своей недвижимостью, что позволяет влиять на ее стоимость и доходность. Например, можно сделать её дороже, значительно внеся в нее новые улучшения.

Какой вид инвестиций в недвижимость наиболее прибыльный?

Выбор наиболее прибыльного вида инвестирования в недвижимость зависит от многих факторов, включая экономические условия, рыночные тенденции и индивидуальные цели инвестора. Однако некоторые виды инвестиций в недвижимость обычно считаются более прибыльными, чем другие.

Коммерческая недвижимость

Эта категория включает офисные здания и торговые центры. Высокий спрос в крупных городах с развитой инфраструктурой бизнеса может обеспечить стабильный и высокий доход от аренды. Условно коммерческая недвижимость делится на четыре категории:

Доходная недвижимость, включающая в себя апартаменты и другие подобные объекты.

Офисные постройки и помещения.

Недвижимость для розничной торговли: магазины, рестораны и т.д.

Индустриальная недвижимость для производства или коммерческого хранения: склады, цеха и подобные помещения.

Доходность инвестиций в недвижимость зависит от расположения объекта и самих арендаторов, но потенциально может быть очень высокой.

Жилая недвижимость

Стратегия инвестирования в недвижимость, а именно — в жилые комплексы ориентирована в основном на получение стабильного дохода в течение длительного времени. Очень важно обращать внимание на потенциально привлекательные объекты. Например, располагающиеся у станций метро, ​​учебных заведений, магазинов, парков и стадионов.

В этом плане инвесторы имеют три варианта на выбор:

Вложиться в жилую недвижимость на стадии застройки.

Купить готовую квартиру в новостройках.

Купить квартиру в старом жилом фонде.

Каждый из этих вариантов инвестиций в недвижимость имеет свои преимущества и риски. Например, купить жилье на стадии застройки может и дешевле, но нужно быть осмотрительным, чтобы не наткнуться на проект, который потом заморозится или вообще прогорит.

Сегодня многие инвесторы уверены, что лучше всего инвестировать в недвижимсть в западных городах Украины. А учитывая, что цены на строительные материалы и работы растут, цены на недвижимость будут расти также. Специалисты убеждены, что уже сегодня инвестиции в жилую недвижимость могут принести доход в 20% годовых, а может и больше.

Покупать недвижимость можно на стадии строительства, а если бюджет не предусматривает больших вкладов, то можно обратить внимание на жилые объекты за городом.

Инвестиции в землю

Вложения средств в землю могут быть очень прибыльными в долгосрочной перспективе, особенно в районах с высоким потенциалом развития. В частности, если его использовать под застройку или другие коммерческие цели.

Такой вид инвестиций стал доступным для украинцев с 2021 года, когда открыли рынок земли. Преимущество такого актива в том, что земля — дефицитный ресурс, и он имеет тенденцию заканчиваться. Потом эту землю можно сдавать в аренду, перепродавать, использовать для коммерческих целей.

Вообще инвестиции в землю считаются одним из самых перспективных вариантов инвестирования. Уже сегодня средняя доходность владельца участка составляет 7,2%. Ценность земельного участка определяется тремя основными факторами:

характеристики почвы;

расположение участка;

цена за гектар.

Что характерно, даже несмотря на то, что количество желающих инвестировать в недвижимость на рынке земли растёт. Правда, многие предпочитают инвестиции в землю на Западе Украины, в частности очень популярны инвестиции в недвижимость Карпат, поскольку там очень развит туристический сектор.

А вот для аграрных целей наиболее привлекательны для инвестиций земли в центральных районах Украины: Полтавская, Кировоградская, Хмельницкая, Винницкая и Черкасская области.

В какую недвижимость лучше вложить средства – вопрос бюджета, ожиданий и предпочтений инвестора. Не последнюю роль в выборе актива играют и рыночные условия.

Многие инвесторы предпочитают более амбициозные варианты — коммерческую и индустриальную недвижимость, ведь они предполагают стабильный спрос и потенциал стабильного роста доходов.

Самые распространенные стратегии инвестирования в недвижимость

Инвестиции в недвижимость, хоть в родной стране, хоть за границей, осуществляются с целью приумножения капитала. Каждый инвестор сам выбирает стратегию инвестирования и управления активами. Но чаще это что-то из следующих четырех вариантов.

Покупка квартир для сдачи в аренду

Самая распространённая стратегия. Некоторые эксперты строительных компаний отметили, что для таких целей покупается каждая пятая квартира. Такой вклад обеспечивает стабильный пассивный доход.

Инвестор покупает квартиру, которая уже готова к проживанию, и сдает её в аренду. В зависимости от типа, состояния и категории жилья квартира окупается в течение 3-10 лет.

Покупка квартир под ремонт для последующей сдачи в аренду

Эта стратегия предполагает покупку недвижимости, требующую ремонта. Покупая дешевую недвижимость, инвестор вкладывает дополнительные средства в улучшение объекта: ремонт, новая мебель, техника.

После завершения всех работ, квартира сдается в аренду по более высокой цене, что позволяет увеличить арендный доход.

Покупка недвижимости без ремонта, ее реновация и последующая продажа

Эта стратегия ориентирована на увеличение капитала путём повышения стоимости объекта. Опять же: инвестор покупает недвижимость, требующую ремонта, производит реновацию и продает объект по более высокой цене.

Этот подход позволяет извлечь прибыль от разницы между начальной стоимостью и стоимостью после ремонта.

Покупка квартир на ранних этапах строительства и продаж после завершения проекта

Эта стратегия отличается от предыдущих вариантов инвестиции в недвижимость в том, что здесь покупают жилье на стадии котлована. А потом, по мере готовности объекта, его стоимость растет.

После завершения строительства инвестор продает квартиру по более высокой цене, получая дополнительную прибыль. Эта стратегия базируется на разнице между ценой покупки на ранних этапах и ценой продаж после завершения строительства.