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Каким банкам не хватает капитала (обновляется)

  17 июля 2017, 16:58
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Банки пытаются выполнить требования НБУ по минимальному капиталу в 200 млн грн. Дело.UA следит за их успехами

Каким банкам не хватает капитала (обновляется) | Банки | Дело Увеличить картинку

Последний срок, когда банкам нужно было увеличить регулятивный капитал до 200 млн грн истек на прошлой неделе. До 12 июля справились далеко не все: на тот момент требований НБУ не выполнили по меньшей мере 18 финучреждений.

Регулятор, тем не менее, дает банкам возможность отсрочить дедлайн: такой опцией уже воспользовались два финучреждения ("Агропросперис Банк" и SkyBank), которые закрыли свои вопросы по капиталу уже после 12 числа. Отсрочку Нацбанк не дает только тем, кто отстает от графика безнадежно. Так было с банком "Новый", который был выведен с рынка с капиталом около 60 млн грн при норме в 200 млн грн.

У остальных банков время пока есть. Большая часть из них уже объявила допэмиссию акций под докапитализацию — дело за госрегистрацией обновленного капитала Нацбанком, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и внесением соответствующих данных в реестр юрлиц.

Delo.UA следит за ситуацией с небольшими банками и их капиталами. Актуальные данные на 17 июля — в таблице. Информация в ней будет постоянно обновляться.

По материалам: "Дело"
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Теги: докапитализация , нбу , банки

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Каким банкам не хватает капитала (обновляется) | Банки | Дело
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