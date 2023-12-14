- Тип
- Новини компаній
- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Компанія COSMOLOT спрямувала до держбюджету 1,6 млрд грн
Українська компанія COSMOLOT відзвітувала про сплату податків за три квартали 2023 року. Компанія спрямувала до державного бюджету 1,6 млрд грн: єдиний податок, податки на прибуток та дохід компанії
COSMOLOT залишається одним з найвагоміших платників податків України гральної сфери. Нещодавно COSMOLOT також увійшла до рейтингу топових підприємств та найбільших за обігом бізнесів з бездоганною діловою репутацією за версією Індексу Опендатабота.
Компанія постійно розвиває соціальні ініціативи. Загальний внесок COSMOLOT на благодійність та допомогу фронту, з початку повномасштабного вторгнення, становить понад 130 млн грн. Допомога включає в себе:
- 3 комплекси Punisher (станція, БПЛА, пускова система) у 2022;
- 100 млн грн на 50 модернізованих БПЛА Punisher в 2023 в рамках проєкту Cosmolot Airlines у 2023;
- озброєння на 6,5 млн грн, зокрема 2 кулемети та 49 гвинтівок;
- 3 автомобілі з причепами, понад 250 одиниць техніки (бензопили, комплектуючі, адаптери тощо);
- 25 дронів-камікадзе, 29 тепловізорів, 3 далекоміри, 26 радіостанцій, 2 плотери, 10 Starlink, 60 тактичних приладів, 12 зарядних станцій);
- 3,5 млн грн фондам "Повернись живим" і United 24;
- 1 млн грн фонду Херсонської громади для подолання наслідків Каховської трагедії.
Крім того, компанія ініціювала створення miltech-проєкту Brave Inventors для забезпечення фронту новими розробками та розвитку українських винаходів. Зараз на платформі представлено понад 130 військових винаходів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
“Україна захищає свободу Європи та ЄС. Як частина вільної та демократичної європейської нації, Україна завершує процес європейської інтеграції, знаходячись в центрі Європи, і це стає можливим завдяки відкритому суспільству країни.
Підприємництво, що надає робочі місця і відповідально сплачує податки, має глобальне значення. Стабільна робота українського відповідального бізнесу є визначальною сьогодні, становлячи важливу складову економічної міці України. Таким чином, підтримка підприємців, які будують і підтримують українські бізнеси, — це важливий крок до процвітання нації.
Але сьогодні замало сплачувати податки та підтримувати економіку. Результативна соціальна відповідальність починається тоді, коли бізнес шукає і знаходить ефективні шляхи забезпечення фронту необхідним. COSMOLOT демонструє, що це можливо, коли ми об’єднуємо сили та ресурси. Ми є частиною економічного розвитку та вже маємо результати суттєвої допомоги фронту. І це лише початок”, — коментує Арнульф Дамерау, головний інвестор компанії COSMOLOT.
В компанії вважають, що український бізнес має нести відповідальність не тільки за процеси, встановлені законами оподаткування, але й знаходити ефективні шляхи допомоги українській армії, використовуючи власні ресурси та колаборуючись із партнерами.