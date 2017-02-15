Нацбанк нарастил активы на $2,2 млрд

Активы Национального банка Украины выросли с 849,2 млрд грн в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году согласно предварительным данным по баланса НБУ на 1 января 2017 без учета результатов внешнего аудита. Об этом сообщается

"Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 на $2,2 млрд, или на 17% и достигли на конец года $15,5 млрд. Это является отражением политики НБУ по наращиванию резервов для поддержки макрофинансовой стабильности" , — отметил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа.

В то же время активы в гривне в балансе центрального банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд грн или на 8% и составили 439 млрд грн. Согласно сообщению, это является следствием взвешенной монетарной политики для достижения целевого уровня инфляции.

Объем ценных бумаг в портфеле НБУ уменьшился за 2016 на 10,1 млрд грн, значительно уменьшился объем задолженности банков перед центральным банком: заемщики вернули Национальному банку кредитов рефинансирования на 31,7 млрд грн в 2016 году.

В то же время объем обязательств Национального банка увеличился лишь на 19,6 млрд грн до 746 млрд грн. В частности, объем депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком, уменьшился с начала года на 21,7 млрд грн и составил 68,2 млрд грн на конец 2016 года.

"Такой объем ликвидности банков, вложенной в депозитные сертификаты НБУ, свидетельствует о том, что банки имеют избыточные ресурсы, которые могут направить на кредитование экономики, поскольку доходность депозитных сертификатов меньше стоимости кредитов. Возобновление кредитования, и в частности сегмента малого и среднего бизнеса, является одной из целей банковской системы на этот год и последующие годы. Этому будут способствовать как и докапитализированная банковская система, так и дальнейшее ожидаемое снижение инфляции и ставки рефинансирования НБУ. При этом важно подчеркнуть, что депутаты Верховной Рады должны внести свой вклад в дело восстановления кредитования и принять законопроект № 6027 о восстановлении доверия между кредиторами и заемщиками, который существенно снизит кредитные риски банков при выдаче новых кредитов, а следовательно и доступность кредитов и процентные ставки по ним", — подчеркнул директор департамента финансового контроллинга Национального банка Украины.

Собственный капитал Национального банка вырос за 2016 до 194,6 млрд грн, на 71,7 млрд грн, в основном за счет прибыли.

Предыдущая отчетность НБУ по 2016 пройдет аудиторскую проверку и утверждение Правлением и Советом Национального банка. После этого до 30 апреля текущего года будет определено распределение прибыли в резервы центробанка и государственного бюджета Украины.