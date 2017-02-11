Объем наличных в обращении за январь снизился еще на 6%

11 февраля 2017, 16:46
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За последний месяц объем наличных снизился до 294 млрд гривень

Объем наличных в обращении за январь снизился еще на 6% | Банки | Дело Увеличить картинку

Объем наличных вне банков за январь снизился на 6,2% до 294,997 млрд грн. Об сообщается на сайте Национального банка Украины.

За прошедший месяц объем денежной базы в Украине снизился на 5,1% до 362 млрд грн, а монетарная масса — на 3,3% до 1,066 трлн грн.

За год же объем денежной базы в Украине вырос на 13,6% до 381,575 млрд грн.

В Нацбанке также сообщают, что остатки по депозитам по итогам января сократились на 1,8%. Весомым же фактором снижения стал эффект базы сравнения, ведь в декабре наблюдались значительные госрасходы, а именно авансовая выплата пенсий и рекордное возмещение НДС, что якобы и привело к увеличению депозитов в декабре, отмечают в НБУ.

Кроме того, в январе на 1,6% сократился и корпоративный кредитный портфель банков, в частности из-за до сих пор высокого уровня долговой нагрузки. В то же время, произошел рост остатков по выданным домохозяйствам кредитам в гривне — на 1,6%. В целом по итогам месяца остатки по кредитам в гривне сократились на 0,4%, а в иностранной валюте — на 2,0%.

В НБУ также сообщают, что в январе возобновилось снижение стоимости кредитов для корпоративного сектора в гривне. Всего за последние 12 месяцев стоимость гривневых кредитов бизнесу снизилась на 4,5 п. п. до 14.9% годовых в январе 2017-го.

По материалам: "Дело"
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Теги: наличность , гривня , нбу , деньги

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Объем наличных в обращении за январь снизился еще на 6% | Банки | Дело
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