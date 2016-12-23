Представлен новый набсовет ПриватБанка

23 декабря 2016, 17:01
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Министерстве финансов рассказали о людях, которые вошли в состав набсовета государственного ПриватБанка

Представлен новый набсовет ПриватБанка | Банки | Дело Увеличить картинку

Министр финансов Александр Данилюк представил новый состав набсовета ПриватБанка. В него вошли 7 членов.

Первым в списке был назван Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в регионе Восточной Европы и Кавказа. Далее — Андреа Монета, считается специалистом по выводу банков из кризиса, работал в банке UniCredit, Европейском центробанке, частных инвесткомпаниях.

В состав также вошли Оксана Маркарова, первый замминистра финансов, Артем Шевалев экс-замминистра финансов, представитель ЕБРР; Стивен Силиг, который был предложен Всемирным Банком, знаменит ролью в разрешении банковского кризиса в Ирландии; Сергей Алексеенко, инвестиционный банкир, советник главы Нафтогаза, а также Энгин Анкчакоча, советник МВФ по банковскому сектору. По словам Данилюка, последнего оценивают как одного из лучших кризис-менеджеров.

Главы у набсовета пока нет, его выберут новые участники на заседании.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: приватбанк, банки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Представлен новый набсовет ПриватБанка | Банки | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.27
EUR EUR - - 27.44
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.78 12.38
Львовская область 20.68 12.33
Опросы
Ваши действия в связи с национализацией ПриватБанка
Все опросы
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Методичка для разговора с таксистом: что случилось с ПриватБанком Методичка для разговора с таксистом: что случилось с ПриватБанком Инфляция, ограничения и Приват24: что нужно знать о национализации ПриватБанка Инфляция, ограничения и Приват24: что нужно знать о национализации ПриватБанка Что произошло и что будет дальше с Приватбанком — ответ руководства банка Что произошло и что будет дальше с Приватбанком — ответ руководства банка
Все новости
Комментируемые
1 Чтобы избежать штрафов от налоговой, операционный день в ПриватБанке будет продлен 2 Официально: Приватбанк переходит в собственность государства (дополнено) 3 Кабмин сегодня может срочно собраться ради Приватбанка 4 Что произошло и что будет дальше с Приватбанком — ответ руководства банка 5 Приватбанк остановит на один день обслуживание юрлиц
Все новости
Видео
 Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Все видео
Фото
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.