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Тип
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Категорія
Фінанси
Дата публікації

Жодних обмежень на один переказ або на добу у валюті між родичами

ПУМБ, реклама
ПУМБ прибирає ліміти (добові та на один переказ) на карткові валютні перекази між родичами у застосунку ПУМБ Online

Відтепер без обмежень: ПУМБ прибирає ліміти (добові та на один переказ) на карткові валютні перекази між родичами у застосунку ПУМБ Online. Перекази можливі у USD, EUR, PLN та GBP. 

ПУМБ постійно працює над вдосконаленням своїх продуктів та сервісів. Щоб забезпечити ще більшу свободу фінансових операцій, банк збільшив ліміти на перекази у валюті між родичами - відтепер жодних обмежень на один переказ та за добу, але не більше 399 999 грн на місяць (еквівалент в валюті переказу).

Маєте близьких родичів, які користуються ПУМБ? Для підтвердження зв’язку перейдіть у додаток ПУМБ Online -> розділ «Більше» -> Додаткові послуги-> «Родинний зв’язок» та виконуйте інструкції у додатку.

Нагадуємо, що ПУМБ також збільшив ліміти на перекази в гривні:

  • Перекази між власними картками/рахунками через ПУМБ Online - без обмежень та лімітів (добових та на один переказ).
  • З картки на картку ПУМБ - жодних лімітів на один переказ, але не більше 89 999 грн за добу.
  • З картки ПУМБ на картки інших банків - якщо у ПУМБ є дані отримувача, передбачені законодавством,  немає жодних обмежень по сумі одного переказу, але не більше 89 999 грн за добу. Якщо дані отримувача не повні, ліміт на транзакцію залишається без змін – 29 999 грн на один переказ та не більше 89 999 грн за добу.

Ще одна перевага бути разом з ПУМБ - у застосунку ПУМБ Online будь-які перекази з картку на картку завжди без комісій та зайвих переплат.