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PROMO
Категория
Финансы
Дата публикации

Никаких ограничений на один перевод или сутки в валюте между родственниками

Никаких ограничений на один перевод или сутки в валюте между родственниками

Теперь без ограничений: ПУМБ убирает лимиты (суточные и один перевод) на карточные валютные переводы между родственниками в приложении ПУМБ Online. Переводы возможны в USD, EUR, PLN и GBP.  

ПУМБ постоянно работает над усовершенствованием своих продуктов и сервисов. Чтобы обеспечить еще большую свободу финансовых операций, банк увеличил лимиты на переводы в валюте между родственниками - отныне никаких ограничений на один перевод и в сутки, но не более 399 999 грн в месяц (эквивалент в валюте перевода).

Есть близкие родственники, которые пользуются ПУМБ? Для подтверждения связи перейдите в приложение ПУМБ Online -> раздел "Больше" -> Дополнительные услуги-> "Семейная связь" и следуйте инструкциям в приложении.

Напомним, что ПУМБ также увеличил лимиты на переводы в гривне:

  • Переводы между собственными карточками/счетами через ПУМБ Online - без ограничений и лимитов (суточные и один перевод).
  • С карты на карту ПУМБ - никаких лимитов на один перевод, но не более 89 999 грн в сутки.
  • С карты ПУМБ на карты других банков - если у ПУМБ есть данные получателя, предусмотренные законодательством,   нет никаких ограничений по сумме одного перевода, но не более 89999 грн в сутки. Если данные получателя не полны, лимит на транзакцию остается без изменений – 29 999 грн. на один перевод и не более 89 999 грн. в сутки.

Еще одно преимущество быть вместе с ПУМБ - в приложении ПУМБ Online любые переводы с карты на карту всегда без комиссий и лишних переплат.