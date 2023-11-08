Із візерунком на корпусі: опубліковано нові рендери Samsung Galaxy A25 (ФОТО)

У мережі оприлюднили нові рендери майбутнього смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Відповідні знімки поширило видання Android Headlines.

Як стверджує ЗМІ, це офіційні рендери ґаджета.

На відміну від зображень смартфона, які зʼявилися кілька місяців тому, нові показують текстурований візерунок на задній панелі апарата. Крім того, раніше було поширено лише рендери чорної версії A25, а зараз – ще й синьо-сірої, лимонно-зеленої і світло-блакитної.

Samsung Galaxy A25. Рендер: Android Headlines Samsung Galaxy A25. Рендер: Android Headlines Samsung Galaxy A25. Рендер: Android Headlines

Samsung Galaxy A25: характеристики

За даними Android Headlines, смартфон отримає екран діагоналлю 6,44 дюйма.

Тилова камера складатиметься з трьох датчиків. Основний матиме 50 МП, а от характеристики двох інших сенсорів невідомі. Для селфі буде 13-мегапіксельний фронтальний обʼєктив.

Galaxy A25 5G працюватиме на процесорі Samsung Exynos 1280 у поєднанні з до 8 ГБ оперативної пам’яті.

Інші характеристики включають акумулятор ємністю 5000 мА·год і швидку зарядку потужністю 25 Вт.

Операційною системою вказують Android 14 із One UI 6.0 або One UI 6.1. Очікується, що пристрій буде придатний для чотирьох основних оновлень Android, тобто до Android 18.