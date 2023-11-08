С узором на корпусе: опубликованы новые рендеры Samsung Galaxy A25 (ФОТО)

В сети опубликовали новые рендеры будущего смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Соответствующие снимки распространило издание Android Headlines.

Как утверждает СМИ, это официальные рендеры гаджета.

В отличие от изображений смартфона, появившихся несколько месяцев назад, новые показывают текстурированный узор на задней панели аппарата. Кроме того, ранее были распространены только рендеры черной версии A25, а сейчас – еще и сине-серой, лимонно-зеленой и светло-голубой.

Samsung Galaxy A25. Рендер: Android Headlines Samsung Galaxy A25. Рендер: Android Headlines Samsung Galaxy A25. Рендер: Android Headlines

Samsung Galaxy A25: характеристики

По данным Android Headlines, смартфон получит экран диагональю 6,44 дюйма.

Тыловая камера будет состоять из трех датчиков. Основной будет иметь 50 МП, а вот характеристики двух других сенсоров неизвестны. Для селфи будет 13-мегапиксельный фронтальный объектив.

Galaxy A25 5G будет работать на процессоре Samsung Exynos 1280 в сочетании с до 8 ГБ оперативной памяти.

Другие характеристики включают аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Операционной системой указывают Android 14 из One UI 6.0 или One UI 6.1. Ожидается, что устройство будет пригодно для четырех основных обновлений Android, то есть до Android 18.