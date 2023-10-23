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Камера на 108 МП і батарея на 4500 мА·год. Зʼявилися офіційні рендери Huawei Nova 11 SE (ФОТО)
Компанія Huawei готується представити свій новий смартфон – Nova 11 SE. Тим часом офіційні рендери апарата зʼявилися в мережі, пише IT Home.
Промо-матеріал, який було оприлюднено в соцмережі Weibo, містить й інформацію щодо характеристик смартфона. Згідно з витоком, пристрій отримає 6,67-дюймовий екран із частотою оновлення в 90 Гц та підтримкою 1,07 млрд кольорів.
Тилова камера складатиметься з 108-мегапіксельного основного обʼєктива з діафрагмою f/1.9, 8-мегапіксельного ультраширокого з діафрагмою f/2.2 і 2-мегапіксельного макросенсора з діафрагмою f/2.4. На фронтальній стороні буде 32-мегапіксельний датчик.
Huawei Nova 11 SE оснастять акумулятором на 4500 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Товщина ґаджета становитиме 7,39 мм, вага – 186 грамів. В якості операційної системи вказана HarmonyOS 4.0.
Смартфон буде доступний у трьох кольорах: зеленому, білому й чорному.
Як пише Gizmochina, випуск Nova 11 SE очікується вже цього місяця.