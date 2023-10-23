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Камера на 108 МП и батарея на 4500 мА·ч. Появились официальные рендеры Huawei Nova 11 SE (ФОТО)
Компания Huawei готовится представить свой новый смартфон – Nova 11 SE. Тем временем официальные рендеры аппарата появились в сети, пишет IT Home.
Промо-материал, опубликованный в соцсети Weibo, содержит и информацию о характеристиках смартфона. Согласно утечке, устройство получит 6,67-дюймовый экран с частотой обновления в 90 Гц и поддержкой 1,07 млрд цветов.
Тыловая камера состоит из 108-мегапиксельного основного объектива с диафрагмой f/1.9, 8-мегапиксельного ультраширокого с диафрагмой f/2.2 и 2-мегапиксельного макросенсора с диафрагмой f/2.4 . На фронтальной стороне будет 32-мегапиксельный датчик.
Huawei Nova 11 SE оснастят аккумулятором на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Толщина гаджета составит 7,39 мм, вес – 186 граммов. В качестве операционной системе указана HarmonyOS 4.0.
Смартфон будет доступен в трех цветах: зеленом, белом и черном.
Как пишет Gizmochina, выпуск Nova 11 SE ожидается уже в этом месяце.