Камера на 108 МП и батарея на 4500 мА·ч. Появились официальные рендеры Huawei Nova 11 SE (ФОТО)

Компания Huawei готовится представить свой новый смартфон – Nova 11 SE. Тем временем официальные рендеры аппарата появились в сети, пишет IT Home.

Промо-материал, опубликованный в соцсети Weibo, содержит и информацию о характеристиках смартфона. Согласно утечке, устройство получит 6,67-дюймовый экран с частотой обновления в 90 Гц и поддержкой 1,07 млрд цветов.

Huawei Nova 11 SE. Источник: 睿哥玩数码 / Weibo Huawei Nova 11 SE. Источник: 睿哥玩数码 / Weibo Huawei Nova 11 SE. Источник: 睿哥玩数码 / Weibo

Тыловая камера состоит из 108-мегапиксельного основного объектива с диафрагмой f/1.9, 8-мегапиксельного ультраширокого с диафрагмой f/2.2 и 2-мегапиксельного макросенсора с диафрагмой f/2.4 . На фронтальной стороне будет 32-мегапиксельный датчик.

Huawei Nova 11 SE оснастят аккумулятором на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Толщина гаджета составит 7,39 мм, вес – 186 граммов. В качестве операционной системе указана HarmonyOS 4.0.

Смартфон будет доступен в трех цветах: зеленом, белом и черном.

Как пишет Gizmochina, выпуск Nova 11 SE ожидается уже в этом месяце.