Нові Surface Laptop: зʼявилися рендери й характеристики майбутніх ноутбуків від Microsoft (ФОТО)

Компанія Microsoft готується до великої презентації 21 вересня, під час якої представить, зокрема, нові ноутбуки Surface Laptop Studio 2 і Surface Laptop Go 3. Про це пише видання WinFuture, яке опублікувало рендери й технічні характеристики пристроїв.

Microsoft Laptop Studio 2

Surface Laptop Studio 2 матиме 14,4-дюймовий дисплей PixelSense із роздільною здатністю 2400x1600 пікселів. Сенсорний екран отримає частоту оновлення 120 Гц і співвідношення сторін 3:2.

Працюватиме пристрій на процесорі Intel Core i7-13700H чи i7-13800H у поєднанні з 16 ГБ, 32 ГБ або 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X.

Microsoft Surface Laptop Studio 2. Джерело: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Джерело: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Джерело: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Джерело: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Джерело: WinFuture

В якості графічного процесора у моделі з i7-13700H використовуватиметься Nvidia GeForce RTX 4050, а у варіанті з чипом i7-13800H – Nvidia GeForce RTX 4060. Однак також можна буде обрати інтегровану відеокарту Intel Iris.

Ноутбук оснастять акумулятором ємністю 58 Вт·год, Wi-Fi 6, портом USB Type-A, двома портами Thunderbolt 4, портом USB Type-C і слотом для microSD.

Очікується, що базова модель з інтегрованою графікою коштуватиме 2249 євро. Ціна для варіанта з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ основної памʼяті з графічним процесором RTX 4050 може становити 2729 євро, тоді як для моделі на 1 ТБ + 32 ГБ і графікою RTX 4060 – 3199 євро. А топова модель із 64 ГБ "оперативки", імовірно, обійдеться в 3700 євро.

Старт продажів у Європі має відбутися 3 жовтня.

Microsoft Surface Laptop Go 3

Ноутбук Surface Laptop Go 3 матиме 12,45-дюймовий сенсорний дисплей PixelSense із співвідношенням сторін 3:2.

Microsoft Surface Laptop Go 3. Джерело: WinFuture Microsoft Surface Laptop Go 3. Джерело: WinFuture Microsoft Surface Laptop Go 3. Джерело: WinFuture Microsoft Surface Laptop Go 3. Джерело: WinFuture

Пристрій отримає процесор Core i5-1235U, який поєднуватиметься з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ SSD-пам’яті.

Ємність акумулятора становитиме 5403 мА·год. Вагою ноутбука вказують 1,13 кілограма.

Surface Laptop Go 3 також повинен бути доступний на початку жовтня. Очікувана ціна – 899 євро.