Новые Surface Laptop: появились рендеры и характеристики будущих ноутбуков от Microsoft (ФОТО)

Компания Microsoft готовится к большой презентации 21 сентября, во время которой представит новые ноутбуки Surface Laptop Studio 2 и Surface Laptop Go 3. Об этом пишет издание WinFuture, которое опубликовало рендеры и технические характеристики устройств.

Microsoft Laptop Studio 2

Surface Laptop Studio 2 будет иметь 14,4-дюймовый PixelSense дисплей с разрешением 2400x1600 пикселей. Сенсорный экран получит частоту обновления 120 Гц и соотношение сторон 3:2.

Устройство будет работать на процессоре ntel Core i7-13700H или i7-13800H в сочетании с 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Microsoft Surface Laptop Studio 2. Источник: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Источник: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Источник: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Источник: WinFuture Microsoft Surface Laptop Studio 2. Источник: WinFuture

В качестве графического процессора в модели с i7-13700H будет использоваться Nvidia GeForce RTX 4050, а в варианте с чипом i7-13800H – Nvidia GeForce RTX 4060. Однако можно также выбрать интегрированную видеокарту Intel Iris.

Ноутбук оснастят аккумулятором емкостью 58 Втч, Wi-Fi 6, портом USB Type-A, двумя портами Thunderbolt 4, портом USB Type-C и слотом для microSD.

Ожидается, что базовая модель с интегрированной графикой обойдется в 2249 евро. Цена для варианта с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти с графическим процессором RTX 4050 может составлять 2729 евро, тогда как для модели на 1 ТБ + 32 ГБ и графикой RTX 4060 – 3199 евро. А топовая модель с 64 ГБ "оперативки", вероятно, обойдется в 3700 евро.

Старт продаж в Европе должен пройти 3 октября.

Microsoft Surface Laptop Go 3

Ноутбук Surface Laptop Go 3 будет иметь 12,45-дюймовый сенсорный экран PixelSense с соотношением сторон 3:2.

Microsoft Surface Laptop Go 3. Источник: WinFuture Microsoft Surface Laptop Go 3. Источник: WinFuture Microsoft Surface Laptop Go 3. Источник: WinFuture Microsoft Surface Laptop Go 3. Источник: WinFuture

Устройство получит процессор Core i5-1235U, который будет совмещаться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD-памяти.

Емкость аккумулятора составит 5403 мАч. Весом ноутбука указывают 1,13 килограмма.

Surface Laptop Go 3 также должен быть доступен в начале октября. Ожидаемая цена – 899 евро.