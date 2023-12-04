Рендери Samsung Galaxy A55 показали незвичайну рамку смартфона (ФОТО)

Смартфон Samsung Galaxy A55 отримає незвичайну рамку, яка потовщуватиметься біля кнопок гучності та живлення. Рендери ґаджета опублікувало видання MySmartPrice разом із інсайдером OnLeaks.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Загалом дизайн Galaxy A55 схожий на A54, однак помітною відмінністю є те, що перший має плоску рамку.

Зображення показують, що з правого боку нового смартфона буде кнопка живлення та гойдалка регулювання гучності, а на лівій стороні немає жодних прорізів і елементів керування. Знизу розташовано порт USB-C, оточений мікрофоном і динаміком, а зверху – слот для SIM-карти.

Samsung Galaxy A55. Рендер: OnLeaks x MySmartPrice Samsung Galaxy A55. Рендер: OnLeaks x MySmartPrice Samsung Galaxy A55. Рендер: OnLeaks x MySmartPrice

Samsung Galaxy A55: характеристики

Що стосується технічної частини, то екран пристрою матиме роздільну здатність Full HD+ і частоту оновлення до 120 Гц.

Ґаджет працюватиме на новому чипсеті Exynos 1480 із графічним процесором AMD і підтримуватиме 5G.

Galaxy A55 отримає 8 ГБ оперативної та 128 чи 256 ГБ основної памʼяті. Для акумулятора вказана ємність у 5000 мА·год і підтримка швидкої дротовної зарядки потужністю 25 Вт.

Тилова камера матиме основний (з оптичною стабілізацією зображення) і ультраширокий датчики на 50 і 12 МП відповідно, а також макросенсор на 5 МП. Роздільна здатність фронтальної камери – 32 МП.

Габарити Samsung Galaxy A55 становитимуть приблизно 161,1 x 77,3 (або 77,9) x 8,2 мм.