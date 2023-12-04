Рендеры Samsung Galaxy A55 показали необычную рамку смартфона (ФОТО)

Смартфон Samsung Galaxy A55 получит необычную рамку, которая будет утолщаться возле кнопок громкости и питания. Рендеры гаджета опубликовало издание MySmartPrice вместе с инсайдером OnLeaks.

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В целом дизайн Galaxy A55 похож на A54, однако заметным отличием является то, что первый имеет плоскую рамку.

Изображения показывают, что с правой стороны нового смартфона будет кнопка питания и качеля регулировки громкости, а на левой стороне нет прорезей и элементов управления. Снизу расположен порт USB-C, окруженный микрофоном и динамиком, а сверху – слот для SIM-карты.

Samsung Galaxy A55. Рендер: OnLeaks x MySmartPrice Samsung Galaxy A55. Рендер: OnLeaks x MySmartPrice Samsung Galaxy A55. Рендер: OnLeaks x MySmartPrice

Samsung Galaxy A55: характеристики

Что касается технической части, то экран устройства будет иметь разрешение Full HD+ и частоту обновления до 120 Гц.

Гаджет будет работать на новом чипсете Exynos 1480 с графическим процессором AMD и поддерживать 5G.

Galaxy A55 получит 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти. Для аккумулятора указана емкость в 5000 мА·ч и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Тыловая камера будет иметь основной (с оптической стабилизацией изображения) и ультраширокий датчики на 50 и 12 МП соответственно, а также макросенсор на 5 МП. Разрешение фронтальной камеры – 32 МП.

Габариты Samsung Galaxy A55 составят примерно 161,1 x 77,3 (или 77,9) x 8,2 мм.