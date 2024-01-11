Знайде ворогів у грі: MSI створила монітор для читерів (ФОТО)

Компанія MSI на виставці CES 2024 презентувала QD-OLED-монітор MEG 321URX, який оснащено штучним інтелектом для виявлення противників у грі League of Legends. Про це пише PCWorld.

Пристрій має діагональ у 32 дюйми, роздільну здатність 4K й частоту оновлення в 240 Гц. При цьому вказуються наявність сертифіката DisplayHDR True Black 400 і 99-відсоткове охоплення колірного спектру DCI-P3.

Зазначається, що спеціальний чип у моніторі аналізує мінікарту та передбачає, звідки може з'явитися ворог. Ці дані виводяться на дисплей у вигляді червоного значка. Як стверджує PCWorld, за рахунок того, що вся обробка виконується на чипі, гравця не забанять за читерство.

MSI MEG 321URX. Фото: MSI MSI MEG 321URX. Фото: MSI MSI MEG 321URX. Фото: MSI MSI MEG 321URX. Фото: MSI

Крім створення цієї функції, MSI розташувала в нижній частині монітора RGB-панель, на якій можна спостерігати за рівнем здоров’я персонажа в LoL.

У подальшому виробник хоче навчити функції штучного інтелекту працювати й в інших кіберспортивних іграх, таких як Dota 2 і Counter-Strike: Global Offensive 2.

Для підключення в новинці від MSI є:

DisplayPort (1.4a);

два порти HDMI (2.1);

Type-c (DP alt.);

два USB 2.0 Type-A;

USB 2.0 Type-B;

розʼєм для навушників.

Очікується, що монітор надійде в продаж у деяких країнах наприкінці лютого. Ціна становитиме 1199 доларів.