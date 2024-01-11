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Найдет врагов в игре: MSI создала монитор для читеров (ФОТО)
Компания MSI на выставке CES 2024 представила QD-OLED-монитор MEG 321URX, который оснащен искусственным интеллектом для обнаружения противников в игре League of Legends. Об этом пишет PCWorld.
Устройство имеет диагональ в 32 дюйма, разрешение 4K и частоту обновления в 240 Гц. При этом указывается наличие сертификата DisplayHDR True Black 400 и 99-процентный охват цветового спектра DCI-P3.
Отмечается, что специальный чип в мониторе анализирует мини-карту и предполагает, откуда может появиться враг. Эти данные выводятся на экран в виде красного значка. Как утверждает PCWorld, за счет того, что вся обработка производится на чипе, игрока не забанят за читерство.
Помимо создания этой функции, MSI расположила в нижней части монитора RGB-панель, на которой можно наблюдать за уровнем здоровья персонажа в LoL.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В дальнейшем производитель хочет научить функции искусственного интеллекта работать и в других киберспортивных играх, таких как Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive 2.
Для подключения в новинке от MSI есть:
- DisplayPort (1.4a);
- два порта HDMI (2.1);
- Type-c (DP alt.);
- два USB 2.0 Type-A;
- USB 2.0 Type-B;
- разъем для наушников.
Ожидается, что монитор поступит в продажу в некоторых странах в конце февраля. Цена будет составлять 1199 долларов.