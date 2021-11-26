150 тысяч украинцев окончательно опоздали сделать вторую прививку от Covid-19 — главсанврач

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечает, что определенные инструкцией сроки введения второй дозы вакцины против Covid-19 пропустили около 150 тысяч украинцев. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ввиду предыдущего заявления министра Виктора Ляшко о 600 тысячах не привившихся второй раз вовремя Кузин пояснил, что при оценке этого показателя нужно учитывать, что в Украине достаточно гибкие сроки между введением первой и второй дозы.

"Когда мы посчитали минимально возможные интервалы между введением двух доз, вышло, что около 600 тысяч украинцев еще не сделали вторую прививку. Но если говорить о тех, кто действительно не сделал вторую дозу в определенные инструкцией сроки, то таких около 150 тысяч человек", — заявил он.

По словам главсанврача, сдерживать граждан от получения второй дозы вакцины может, в частности, тот фактор, что в регионах, не вошедших еще в "красную" зону эпидемической опасности Covid-19, есть заведения, пускающие посетителей с "желтыми" сертификатами, которые можно получить после первой дозы вакцины.

"Люди считают, что сертификат им нужен не для защиты от вируса, а чтобы пользоваться общепитом, поэтому не спешат делать вторую прививку, считая, что область не зайдет в "красную" зону", — сказал он.

Напомним, что на брифинге 17 ноября Ляшко заявил, что на тот момент 600 тысяч украинцев "еще не дошли за второй дозой, несмотря на то, что время ее делать уже пришло".

Он также анонсировал изменения в постановление Кабинета министров об адаптивном карантине, по которым требование о работе заведений и учреждений только для вакцинированных лиц будет распространено и на "желтые" зоны эпидемической опасности по Covid-19.

На заседании Кабмина 24 ноября перед рассмотрением повестки дня Ляшко конкретизировал, что предлагает обязать рестораны и ТРЦ в "желтых" областях проверять Covid-сертификаты посетителей в приложении "Дія", причем не только визуально, но и проверять их действительность.

Кроме того, министр заявил, что следует сократить со 120 до 30 дней срок действия "желтого" Covid-сертификата о проведении одной прививки. Позже Минздрав сообщил, что такие изменения Кабмином на этом заседании были приняты.

С другой стороны, как сообщила пресс-служба Минздрава, Ляшко констатировал, что считает минимально возможными интервалами между дозами вакцин следующие периоды: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней.

Таким образом, отныне те, кто получил первую дозу вакцины Moderna или AstraZeneca, будут иметь "коридор" сроком максимум два дня, чтобы успеть сделать вторую прививку, не лишившись сертификата о первой.