У МОЗ назвали фейком інформацію про холеру в Україні

Після підриву окупантами Каховської ГЕС, станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Результати досліджень зразків, взятих як з об’єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, – негативні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у постраждалих від підтоплення регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Проте медична система готується до будь-яких сценаріїв. Наразі вже визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків.

Водночас МОЗ закликає мешканців постраждалих територій не наражати себе на небезпеку.

"Наразі в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, напередодні представник Державної екологічної інспекції України Олег Павленко заявив, що підрив Каховської гідроелектростанції призвів до забруднення води паливно-мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Наразі на затоплених землях виявлено холерну і кишкову палички.