"Дарница" планирует выйти на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки

Фармацевтическая компания "Дарница" намерена открыть новые экспортные направления – Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Африку.

Об этом в интервью изданию "Интерфакс-Украина" рассказала директор департамента экспорта фармацевтической компании «Дарница» Ирина Радченко, – передает пресс-служба компании.

В настоящее время компания поставляет лекарственные средства в 15 стран ЕС, СНГ, Ближнего Востока и Восточной Азии. В ЕС компания присутствует на рынках Литвы и Польши с препаратами, влияющими на кроветворение и кровь, средствами для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, противомикробными средствами и витаминами.

"Доля экспорта составляет около 5% в общем объеме продаж компании. Темпы роста экспортной доли – около 1% в годовых объемах. В пятилетней перспективе планируется увеличить долю экспорта до 20%", – подчеркнула Ирина Радченко.

По ее словам, даже в условиях пандемии COVID-19 компании частично удалось выполнить планы выхода на зарубежные рынки.

По данным справочника "Фармацевтика Украины 2021", совместно выпускаемого «Дарницей» и компанией Top Lead, продажи лекарств за границу выросли почти на треть – с 181 до 235 млн долларов за 2018-2020 гг. В целом украинские препараты покупают жители 50 стран мира. Чаще всего лекарства поставляют в Узбекистан, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Израиль, Молдову и Бразилию. Данные страны активно импортируют гормоны, антибиотики, витамины и алкалоиды.

Также лекарства, изготовленные в Украине, активно потребляют в арабских странах и Юго-Восточной Азии. Украинские препараты считаются аналогичными европейским по качеству и лучшими, чем индийские и китайские.

Больше всего трудностей фармпроизводители Украины испытывают с выходом на рынки Австралии, Японии, стран Персидского залива, ЕС и США из-за жесткой регуляторной политики. В случае с Евросоюзом процесс снабжения лекарствами осложнен непризнанием украинской сертификации качества производства GMP (Good Manufacturing Practice). Поэтому производителям приходится проходить через повторные проверки в органах ЕС.

"На это нужно тратить ресурсы, и в целом такая ситуация влияет на конкурентоспособность украинских препаратов. Украинские лидеры фармпроизводства сделали все возможное. Но убрать дополнительные проверки может только заключение между Украиной и ЕС соглашения по промышленным товарам АСАА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products). Еще в 2013 году такой документ Евросоюз подписал с Израилем", – пояснила Ирина Радченко.

На данный момент фармпроизводители ожидают внедрения четких и прозрачных, по-европейски стандартизированных правил производства лекарств и надзора. Такие нововведения помогут украинским компаниям нарастить экспорт и гарантируют качественное производство препаратов украинцам.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция «Дарницы» экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.