Інвестиції у майбутнє: AES Group розвиває найважчі та найперспективніші галузі України

Президент AES Group Костянтин Валеулін про те, як системні інвестиції відродять країну

За час свого існування харківська інвестиційна компанія AES Group дала нове життя багатьом старим підприємствам у різних галузях та запустила внутрішній ринок України, створюючи нові робочі місця та поповнюючи державний та місцевий бюджети. Наступного року підприємства інвесткомпанії планують сплатити майже 5 млрд грн податків.

Філософія діяльності компанії побудована на принципі "системний бізнес — сильна держава". Саме тому AES Group інвестує у найперспективніші галузі та соціально важливі сфери нашої країні: від науково-дослідного центру "Укрнафтохім" до створення першого приватного НПЗ, який буде переробляти виключно українську нафту.

Закон збереження енергії

Досі 70% нафтопродуктів імпортують в Україну, насамперед з Росії та Білорусі. Власного бензину майже немає, бо п’ять із шести НПЗ не працюють, а шостий в аварійному стані. Втім президент AES Group Костянтин Валеулін упевнений, що країна може забезпечувати свої потреби завдяки розвитку власних енергоресурсів, і навіть більше, експортувати їх на європейський ринок.

"Запуск нафтопереробного заводу Ukrainian Petroleum буде великим кроком до розвитку нафтохімічної галузі та економіки країни загалом. Це позитивно вплине на ВВП", — запевняє Костянтин Валеулін.

Наприкінці листопада 2021 року на НПЗ вже прибула установка для виробництва водню з води методом електролізу. На ній вироблятимуть бензол хімічний 99,9%, н-гексан харчовий, нафтохімічні продукти та мазут марки м-100.

На заводі встановлене обладнання та впроваджені технології останніх світових тенденцій, які дозволяють випускати якісну продукцію для нафтохімічної галузі. Особливо важливо те, що НПЗ працюватиме з українськими добувними підприємствами, що розташовані у Харківській, Полтавській та Сумській областях, та перероблятиме виключно українську нафту.

"Робота з українськими компаніями дозволить знизити собівартість кінцевого продукту та зменшить імпорт енергоресурсів, а це зупинить відтік коштів з країни", — зауважує президент AES Group.

Ukrainian Petroleum — перший великий приватний НПЗ у нашій країні. За словами Валеуліна, бюджет проєкту сягає $200 млн та не має сторонніх інвестицій. Для гарантування системності будівельних робіт та підтримання активних темпів модернізації інвесткомпанія відкрила кредитну лінію в банку ПУМБ. Наступного року НПЗ планує сплатити до держбюджету 2 млрд грн податків.

"Я хочу, щоб молодь могла знайти перспективну роботу в рідній країні, а не їхала за кордон. Окрім того, український споживач матиме вітчизняний продукт високої якості за більш доступною ціною", — коментує Валеулін.

У центрі уваги

AES Group має власний науково-дослідний центр "Укрнафтохім", який працюватиме як на внутрішнього, так і на зовнішнього замовника. Лабораторію оснастили сучасним обладнанням провідних світових виробників. З її допомогою можна визначити відповідність зразка заявленому складу та чинним нормативно-технічним документам.

"Центр "Укрнафтохім" буде проводити фізико-хімічні аналізи нафтопродуктів і всіх видів палива: зрідженого вуглеводневого газу, автомобільних та технологічних бензинів, альтернативного та дизельного палива, мазуту", — пояснює президент інвесткомпанії.

Наша мета — об’єднати бізнеси, якісними продуктами яких буде користуватися кожен українець. А глобально — зробити свій внесок у стабільне економічне та промислове майбутнє України. Серед наших пріоритетів — підтримати експорт та створити вільну конкуренцію в Україні

Технологія якості

До AES Group входить концерн "УкрСпецСпирт". У 2020 та 2021 роках він приватизував два спиртзаводи — Артемівський та Караванський, інвестиції у модернізацію яких вже становлять понад $10 млн. Компанія використовує високотехнологічне обладнання та кардинально змінила концепцію роботи підприємств. Усе це дозволить спиртзаводам підвищити якість готової продукції, знизити собівартість та загальні витрати на виробництво.

Нині на Караванському заводі проводять моніторинг матеріального балансу, прорахунки технологічних та оптимізацію виробничих процесів. А на Артемівському вже завершилися пусконалагоджувальні роботи.

"Модернізація дозволить збільшити обсяги, підвищити якість продукції та налагодити повний цикл виробництва. А масштабний перезапуск спиртової галузі забезпечить зростання економіки завдяки розвитку українських компаній та зниженню імпорту. Наступного року "УкрСпецСпирт" має поповнити держскарбницю на понад 3 млрд грн", – говорить Костянтин Валеулін.

"Зелений" портфель

Ще одним напрямом діяльності AES Group є розвиток відновлюваних джерел енергії, щоб поступово замінити ними традиційну генерацію. На сьогодні "зелений" портфель компанії становить 10,1 МВт. Сонячні електростанції потужністю 3,9 МВт, 2,2 МВт, 4 МВт розташовані у Харківській області, у планах зведення ще однієї, більш потужної, на 8 МВт.

У 2020 році сонячні станції поповнили державний та місцевий бюджети на 3,5 млн грн. "Зелена" діяльність AES Group повністю відповідає Енергетичній стратегії України.

Переможний рахунок

Окрім розвитку промисловості України AES Group інвестує в соціальні проєкти. Одним із них є харківський футбольний клуб "Металіст 1925", який компанія придбала у 2020 році.

У 2016-му після розпаду легендарного харківського клубу "Металіст" з майже віковою історією місто фактично лишилося без команди та футболу. За відновлення футбольних традицій тоді взялися вболівальники, які власним коштом допомогли створити новий клуб — "Металіст 1925".

Молода й перспективна команда яскраво заявила про себе на футбольній мапі країни. А після збільшення фінансування від нових власників у сезоні 2020-2021 років "Металіст 1925" увійшов до Української прем’єр-ліги, де показує гарний футбол. Таким чином інвестиційна група створює всі умови, аби футболісти мали базу для тренувань та гідно представляли Харків на стадіонах країни.

Успішні підприємства = успішна країна

"Я вважаю, у нашої державі є все необхідне для власного розвитку, і саме український бізнес може вивести країну на принципово новий рівень. Наша мета — об’єднати бізнеси, якісними продуктами яких буде користуватися кожен українець. А глобально — зробити свій внесок у стабільне економічне та промислове майбутнє України. Серед наших пріоритетів — підтримати експорт та створити вільну конкуренцію на внутрішньому ринку", — резюмує Костянтин Валеулін.

На підтримку та розвиток вітчизняного виробництва спрямована й нинішня програма Офісу президента. Вона дає змогу інвестувати у модернізацію виробництва, сучасні технології, створювати нові конкурентоспроможні вітчизняні продукти. Коли влада, бізнес та суспільство мають спільне бачення, країна розвивається. А разом з нею поліпшуються добробут і якість життя кожного її громадянина.