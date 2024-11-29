Людський фактор: як компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" залучає кадри та дбає про персонал

Повномасштабна війна та пов'язані з нею мобілізація й міграція населення викликали в Україні кадрову кризу. Якщо раніше розвиток людського капіталу вважався маркером, який відрізняв зрілу компанію від "незрілої", то зараз робота з персоналом стала для українського бізнесу питанням виживання.

Системна робота з персоналом, яку "АрселорМіттал Кривий Ріг" проводив ще до початку повномасштабної війни, дозволяє компанії адаптуватися до нових викликів та переживати тяготи воєнного часу. Кадровий голод залишається однією з проблем компанії, і про це ми розповідаємо у рамках спецпроєкту “Сталеве серце країни”.

Через мобілізацію та міграцію населення найбільший роботодавець міста Кривий Ріг не може закрити 1000 вакансій. А відтік працівників чоловічої статі ставить під загрозу ефективну роботу підприємства, бо без достатньої кількості робочої сили сталеливарна та гірничодобувна промисловість не зможуть працювати та робити внесок в ефективне функціонування економіки, з якої фінансуються у тому числі й військові витрати.

До того ж, до лав ЗСУ мобілізовано понад 3000 працівників заводу. Колектив "АрселорМіттал Кривий Ріг" з вдячністю до своїх захисників проводить програми медичної реабілітації та соціальної адаптації ветеранів. Крім того, підприємство продовжує проводити кампанії, щоб залучати до роботи нових працівників та компенсувати наслідки кадрового дефіциту.

Жінки на "чоловічих" спеціальностях

Для подолання кадрового дефіциту підприємство активно залучає жінок до роботи за спеціальностями, котрі раніше вважалися суто "чоловічими". За словами директорки з персоналу "Арселор Міттал Кривий Ріг" Катерини Залозних, сьогодні підприємство має чимало вдалих прикладів, коли жінки ставали до роботи замість чоловіків.

До повномасштабного вторгнення співвідношення чоловіків та жінок в "АрселорМіттал Кривий Ріг" у відсотках було 70:30. Після початку великої війни ця пропорція змінилась. Представництво жінок збільшилось до 33%, а керівні посади обіймають 240 жінок.

Зараз на підприємстві працює жіночий ремонтний персонал: зварювальниці, електромонтерки, слюсарі-ремонтниці. Також є машиністки кранів, верстатниці, машиністки електровозу гасильного вагону на коксохімвиробництві тощо. Компанія продовжує працювати над збільшенням цього списку, наприклад, планує залучати жінок до водійських професій на великовантажні самоскиди у гірничому департаменті, а жінки-водійки на легкових авто - вже реальність.

"На підприємстві є усі можливості, щоб будь-яку позицію могла посісти жінка. Але ми не ділимо наших працівників за гендером, ми надаємо можливості усім – і чоловікам, і жінкам. Якщо у чоловіка або жінки є бажання прийти до нас працювати, то ми робимо все, щоб людина могла опанувати обраний фах або пройти відповідне перенавчання. У нас є власний центр підготовки кадрів, де здійснюється навчання за будь-якою робітничою професією", — каже Залозних.

Топменеджерка додає, що торік в навчальному центрі підприємства пройшли навчання та перенавчання за різними напрямами 2936 жінок. Тривалість навчання залежить від початкової освіти та професійних навичок кандидата або кандидатки й може тривати від декількох тижнів до півроку.

На підприємстві є усі можливості, щоб будь-яку позицію могла посісти жінка. Але ми не ділимо наших працівників за гендером, ми надаємо можливості усім – і чоловікам, і жінкам Катерина Залозних директорка з персоналу "Арселор Міттал Кривий Ріг"

Мотивація власним прикладом

Ще одним напрямком роботи, що допомагає подолати дефіцит кадрів на підприємстві, є робота з молоддю. "Арселор Міттал Кривий Ріг" вже давно популяризує металургію серед молодшого покоління. Представники компанії беруть участь у зустрічах з учнями шкіл та розповідають їм про перспективи роботи на підприємстві. Також підлітки мають змогу пройти онлайн-практику. Так у 2023 році онлайн-практику в "Арселор Міттал Кривий Ріг" пройшли 5198 студентів. Загалом компанія охопила комунікацією 20 тисяч дітей шкільного віку з розрахунком на те, що згодом понад тисяча з цих дітей стануть працівниками компанії.

Серед успішних ідей компанії варто виділити унікальний проєкт дуальної освіти "Нова фабрика", котрий був започаткований ще до початку повномасштабної війни. Завдяки йому студенти починаючи з 2-3 курсів мають змогу одночасно навчатися теоретичній частині своєї спеціальності у виші та отримати практичні навички на "АрселорМіттал Кривий Ріг". Крім цього, підприємство платить стипендію учасникам програми, щоб заохотити молодь до участі.

З жовтня 2024 року стартував новий проєкт для залучення молоді на підприємство — "Амбасадори “АрселорМіттал Кривий Ріг". Термін "амбасадор" означає особу, яка представляє свою країну чи організацію за кордоном. У даному проєкті амбасадорами є працівники підприємства, студенти, учасники інших проєктів професійного розвитку. Тобто всі ті, хто вважає, що робота в "АрселорМіттал Кривий Ріг" — це можливість опанувати нові професії, будувати свою кар’єру, розвивати підприємство та розвиватися самому.

"Стати учасником цього проєкту може кожен. На старті ми відібрали 15 учасників, які протягом кількох тижнів проходитимуть навчання-тренінги з публічних виступів, мистецтва комунікації, а потім разом з нами почнуть відвідувати навчальні заклади. Згодом наші амбасадори виступатимуть й самі", — каже менеджерка з розвитку молодіжних проєктів Вікторія Коцуба.

Амбасадорами першої хвилі проєкту стали як вже досвідчені працівники, так і молодь, яка лише робить перші кроки у своїй професії. Вони розповідатимуть про свій власний досвід роботи на підприємстві, про можливості та перспективи роботи в "АрселорМіттал Кривий Ріг" студентам та молодим фахівцям. Таке спілкування, коли можна напряму поставити запитання, дізнатися усі нюанси, секрети професії та розвитку кар’єри безпосередньо від людини, яка вже працює на комбінаті, як показує досвід, діють найкраще.

Таким чином "АрселорМіттал Кривий Ріг" демонструє, що основною цінністю є саме працівники. Бо системна робота з персоналом та громадою є ознакою лідерства в галузі, а згуртований колектив запорукою стійкості та виживання в умовах кризи.