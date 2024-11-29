Человеческий фактор: как компания "АрселорМиттал Кривой Рог" привлекает кадры и работает на персонал

Полномасштабная война и связанная с ней мобилизация и миграция населения вызвали в Украине кадровый кризис. Если раньше развитие человеческого капитала считалось маркером, отличавшим зрелую компанию от "незрелой", то сейчас работа с персоналом стала для украинского бизнеса вопросом выживания.

Системная работа с персоналом, которую "АрселорМиттал Кривой Рог" проводил еще до начала полномасштабной войны, позволяет компании адаптироваться к новым вызовам и переживать тяготы военного времени. Кадровый голод остается одной из проблем компании, и об этом мы рассказываем в рамках спецпроекта "Стальное сердце страны".

Из-за мобилизации и миграции населения крупнейший работодатель Кривого Рога не может закрыть 1000 вакансий. Отток же работников мужского пола ставит под угрозу эффективную работу предприятия, так как без достаточного количества рабочей силы сталелитейная и горнодобывающая промышленность не смогут работать и вносить вклад в эффективное функционирование экономики, из которой финансируются в том числе и военные расходы.

К тому же, в ряды ВСУ мобилизовано более 3000 работников завода. Коллектив "АрселорМиттал Кривой Рог" с благодарностью к своим защитникам проводит программы медицинской реабилитации и социальной адаптации ветеранов. Кроме того, предприятие продолжает проводить кампании, чтобы привлекать новых работников и компенсировать последствия кадрового дефицита.

Женщины на "мужских" специальностях

Для преодоления кадрового дефицита предприятие активно привлекает женщин к работе по специальностям, ранее считавшимся сугубо "мужскими". По словам директора по персоналу "Арселор Миттал Кривой Рог" Екатерины Залозных, сегодня предприятие имеет немало удачных примеров, когда женщины приступали к работе вместо мужчин.

До полномасштабного вторжения соотношение мужчин и женщин в "АрселорМиттал Кривой Рог" в процентах было 70:30. После начала войны эта пропорция изменилась. Представительство женщин увеличилось до 33%, а руководящие должности занимают 240 женщин.

Сейчас на предприятии работает женский ремонтный персонал: сварщицы, электромонтерки, слесари-ремонтницы. Также есть машинистки кранов, станочницы, машинистки электровоза гасительного вагона на коксохимпроизводстве и т.д. Компания продолжает работать над увеличением этого списка, например, планирует привлекать женщин к водительским профессиям на большегрузные самосвалы в горном департаменте, а женщины-водители на легковых авто уже реальность.

"На предприятии есть все возможности, чтобы любую позицию могла занять женщина. Но мы не делим наших работников по гендеру, мы предоставляем возможности всем – и мужчинам, и женщинам. Если у мужчины или женщины есть желание прийти к нам работать, то мы делаем все, чтобы человек мог овладеть выбранной специальностью или пройти соответствующее переобучение. У нас есть собственный центр подготовки кадров, где осуществляется обучение по любой рабочей. профессией", — говорит Залозных.

Топменеджер добавляет, что в прошлом году в учебном центре предприятия прошли обучение и переобучение по разным направлениям 2936 женщин. Продолжительность обучения зависит от начального образования и профессиональных навыков кандидата или кандидатки и может занять от нескольких недель до полугода.

На предприятии есть все возможности, чтобы любую позицию могла занять женщина. Но мы не делим наших работников по гендеру, мы предоставляем возможности всем – и мужчинам, и женщинам Екатерина Залозных директор по персоналу "Арселор Миттал Кривой Рог"

Мотивация собственным примером

Еще одним направлением работы, помогающим преодолеть дефицит кадров на предприятии, является работа с молодежью. "Арселор Миттал Кривой Рог" уже давно популяризирует металлургию среди младшего поколения. Представители компании принимают участие во встречах с учащимися школ и рассказывают им о перспективах работы на предприятии. Также подростки могут пройти онлайн-практику. Так, в 2023 году онлайн-практику в "Арселор Миттал Кривой Рог" прошли 5198 студентов. В общей сложности компания охватила коммуникацией 20 тысяч детей школьного возраста с расчетом на то, что впоследствии более тысячи детей станут работниками компании.

Среди успешных идей компании следует выделить уникальный проект дуального образования "Новая фабрика", который был начат еще до начала полномасштабной войны. Благодаря ему студенты начиная с 2-3 курсов могут одновременно учиться теоретической части своей специальности в вузе и получить практические навыки на "АрселорМиттал Кривой Рог". Кроме этого, предприятие платит стипендию участникам программы, чтобы привлечь молодежь к участию.

С октября 2024 года стартовал новый проект для привлечения молодежи на предприятие — "Амбассадоры АрселорМиттал Кривой Рог". Термин "амбассадор" означает лицо, представляющее свою страну или организацию за рубежом. В данном проекте амбассадорами являются работники предприятия, студенты, участники других проектов профессионального развития. То есть все те, кто считает, что работа в "АрселорМиттал Кривой Рог" — это возможность овладеть новыми профессиями, строить свою карьеру, развивать предприятие и развиваться самому.

"Стать участником этого проекта может каждый. На старте мы отобрали 15 участников, которые в течение нескольких недель будут проходить обучение-тренинги по публичным выступлениям, искусству коммуникации, а затем вместе с нами начнут посещать учебные заведения. Впоследствии наши амбассадоры будут выступать и сами", — говорит менеджер по развитию молодежных проектов Виктория Коцуба .

Амбассадорами первой волны проекта стали как уже опытные работники, так и молодежь, которая только делает первые шаги в своей профессии. Они будут рассказывать о своем собственном опыте работы на предприятии, о возможностях и перспективах работы в "АрселорМиттал Кривой Рог" студентам и молодым специалистам. Такое общение, когда можно напрямую задать вопрос, узнать все нюансы, секреты профессии и развития карьеры непосредственно от человека, уже работающего на комбинате, как показывает опыт, действуют лучше всего.

Таким образом, "АрселорМиттал Кривой Рог" демонстрирует, что основной ценностью являются именно работники. Ибо системная работа с персоналом и обществом является признаком лидерства в отрасли, а сплоченный коллектив – залог устойчивости и выживания в условиях кризиса.