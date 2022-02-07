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Соглашение о ЗСТ в действии: турецкая компания заказала у "Укроборонпрома" композитный плавучий док

Соглашение о ЗСТ в действии: турецкая компания заказала у "Укроборонпрома" композитный плавучий док
"Паллада" построит такой же док. Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Завод "Паллада", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", построит и поставит Турции композитный плавучий док грузоподъемностью 8,5 тысячи тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Плавучий док заказала турецкая компания Hidrodinamik Shipyard. Соответствующий контракт стороны подписали 7 февраля.

"Паллада" изготовит понтон из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни – из судостроительной стали. В "Укроборонпроме" отметили, что благодаря такой комбинации материалов более 50 лет компания сможет сокращать финансирование обслуживания дока.

В целом для строительства завод будет использовать современные технологии и материалы украинского производства. А вот оборудование для строительства поставят европейские и турецкие поставщики.

"Это первый украино-турецкий контракт, заключенный после того, как премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", – отметил руководитель завода Евгений Алхимов.

Стоит отметить, что эксперты уверены, что ЗСТ с Турцией станет одним из наиболее выгодных для Украины торговых соглашений, подписанных за годы независимости, если не самым выгодным. 

В свою очередь Шмыгаль считает, что благодаря соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлин, что позволит украинскому бизнесу экономить от 10 млрд грн ежегодно.

Автор:
Вита Молодан