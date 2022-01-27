Украинский спутник Сич-2-30 вышел на связь, после незначительных неполадок

В результате кластерного пуска 13 января ракета-носитель Falcon 9 вывела украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" на расчетную орбиту. По состоянию на 27 января связь с аппаратом установлена, подтвердили в КБ "Южное".

Как стало известно, сразу же после отделения космического аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

При этом из-за ряда внешних факторов возникли неполадки со связью в первые дни выхода "Сич-2-30" на орбиту. Именно об этих трудностях сообщал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник, когда сообщал, что со спутником "Сич-2-30" нет устойчивой или же совсем никакой связи.

В КБ "Южное" подтвердили, что во время первых сеансов на рабочие поверхности солнечной батареи попадало только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата, объяснили в бюро.

"Заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили "Сич-2-30" провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме", — подчеркнули в КБ "Южное".

По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено, добавил в бюро.

Схематическое положение спутника "Сич-2-30". Фото: пресс-служба КБ "Южное"

Напомним, компания SpaceX Илона Маска запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30" 13 января.

Назначение спутника "Сич-2-30" – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть это спутник для гражданских задач, рассказали в Государственном космическом агентстве Украины.