В 2021 "Сентравис" незначительно увеличил производство и более чем в два раза увеличил объем инвестиций

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, производитель бесшовных труб компания “Сентравис” увеличила производство труб на 1,96% до 19,43 тыс. тонн.

"Объем производства компании по итогам 2021 года составил 19,43 тыс. тонн против 19,05 тыс. тонн в 2020 году. Также увеличился объем инвестиций – с 1,85 млн евро до 4 млн евро и выросла средняя зарплата (на 18%)", — говорится в нем.

Также со ссылкой на генерального директора “Сентравис” Юрия Атанасова сообщается, что в 2021 году доминировали несколько трендов. Во-первых, наблюдалось резкое восстановление мировых рынков и повышенный спрос клиентов из разных регионов. Во-вторых, был крайне высокий уровень инфляции, а также стремительный рост цен на сырье и энергоносители, что сильно сказывалось на себестоимости производства. В-третьих, на фоне всех текущих вызовов необходимо было повышать эффективность работы команды.

"2021 год был уникальным годом. Мы ожидали немного большего результата с точки зрения нашей экономики. С другой стороны, нам удалось сделать много структурных преобразований. Самое главное – “Сентравис” еще более упрочил свои позиции на мировым рынке как надежного поставщика с широким набором продуктов, готового работать в разных индустриях. И сейчас мы с большим оптимизмом смотрим в 2022 год", – подчеркнул Юрий Атанасов.

В свою очередь член совета директоров “Сентравис” Александр Новак отметил, что в 2021 году компании удалось увеличить поставки бесшовных труб на рынок США (на 30%), стран Западной Европы (на 20%), Азии и Ближнего Востока (на 12%).

"В условиях ажиотажного спроса на нашу продукцию и одновременного резкого увеличения стоимости электроэнергии, логистики, наша задача была заработать как можно больше маржи, а потом сохранить ее. Для этого мы пытались повышать цены, «убегая» от растущей себестоимости, а также перекладывать часть этой себестоимости на плечи наших клиентов. Все это потребовало дополнительных усилий от всех членов нашей торговой команды, что существенно их сплотило", – рассказал Александр Новак.

По словам финансового директора компании Александра Жозефа, в 2021 году “Сентравис” реструктуризировал корпоративный долг и получил рефинансирование на выгодных условиях на сумму 35 млн евро от “Укрэксимбанка”.

EBITDA компании в 2021 году составила 12 млн евро, объем инвестиций увеличился с 1,85 млн евро до 4 млн евро.

Также Юрий Атанасов поделился планами компании на 2022 год. В этом году “Сентравис” планирует нарастить производство до 21 тыс. тонн и увеличить инвестиции в производство до 10 млн евро. Компания уже имеет портфель заказов на первое полугодие и продолжает работать над тем, чтобы сохранить уровень маржинальности в условиях высокой инфляции.

Напомним, украинский производитель бесшовных труб компания "Сентравис" сократила производство на 9,3% до 19,5 тысячи тонн.