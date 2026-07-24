Як бізнес використовує програму компенсації страхових премій

Державна програма компенсації частини страхової премії вже застосовується українським бізнесом для страхування майна від воєнних ризиків. Однією з компаній стала "Ковальська Нерухомість", яка застрахувала два об’єкти в інноваційному парку UNIT.City та отримала компенсацію близько 70% вартості страхового платежу. Її досвід дає змогу простежити, як працює цей механізм на практиці та які етапи потрібно пройти від рішення застрахувати майно до отримання компенсації.

Як повідомили Delo.ua у компанії, питання страхування воєнних ризиків розглядалося й раніше. Підприємство системно оцінювало ризики для своїх активів, однак доступні на ринку рішення тривалий час були або обмеженими, або економічно малопривабливими.

Ситуація змінилася після запуску державної програми компенсації частини страхової премії. За оцінкою підприємства, це дало змогу суттєво зменшити фактичну вартість страхування та зробило використання такого інструменту економічно доцільним.

"Поява доступної програми страхування воєнних ризиків стала одним із ключових факторів, що дозволили перейти від обговорення до конкретного рішення", – зазначають у "Ковальська Нерухомість". За даними компанії, державна компенсація покрила близько 70% страхового платежу.

У Міністерстві економіки зазначають, що завдяки програмі середня вартість страхування майна від воєнних ризиків для підприємств знизилася з 4,24% до 1,19%. При цьому держава не бере на себе функції страховика і не здійснює страхові виплати. Підприємство самостійно обирає страхову компанію, проходить оцінку майна, погоджує умови страхування, укладає договір і сплачує страхову премію. Після цього воно може претендувати на часткову компенсацію понесених витрат відповідно до умов програми.

Водночас участь у програмі можлива лише за умови відповідності договору страхування та застрахованого майна встановленим вимогам. Остаточне рішення про надання компенсації ухвалюється після перевірки поданих документів уповноваженими органами.

За інформацією підприємства, оформлення документів, приведення договору страхування у відповідність до вимог державної програми та отримання компенсації тривали близько місяця. Найбільше уваги потребували перевірка відповідності договору умовам програми, уточнення переліку страхових випадків і підготовка підтвердних документів.

Що варто врахувати бізнесу та які результати вже є

У страховій компанії ІНГО, яка супроводжувала оформлення договору, зазначають, що одним із ключових етапів є приведення умов страхування у відповідність до вимог державної програми. Зокрема, договір має містити визначений перелік воєнних ризиків, страховий тариф та інформацію про майно, щодо якого підприємство претендує на компенсацію.

"Для бізнесу важлива не лише наявність компенсації, а й зрозумілий шлях від оцінки ризику до фактичного страхового захисту… Наша відповідальність як страховика не завершується після отримання компенсації премії: якщо станеться страховий випадок, саме страхова компанія оцінюватиме збитки та здійснюватиме виплату в межах договору", – наголосив голова правління компанії Андрій Семченко.

Після завершення процедури підприємство розглядає можливість поширення страхового захисту й на інші об'єкти. При цьому, як зазначають у компанії, рішення ухвалюватиметься з урахуванням пріоритетності активів, вартості страхування та економічної доцільності.

На думку представників "Ковальська Нерухомість", під час оцінки можливості участі в програмі підприємствам доцільно насамперед визначити перелік активів, які потребують страхового захисту, оцінити потенційні ризики та перевірити, чи відповідають вони умовам державної програми.

За оцінкою страхової компанії, перші результати реалізації програми свідчать про її практичне застосування бізнесом: чотири підприємства через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) отримали 6,8 млн грн компенсації, а загальний обсяг страхового покриття за поданими заявками сягнув 4,3 млрд грн.

Президент Ліги страхових організацій України Віктор Берлін вважає, що поява перших практичних кейсів страхування воєнних ризиків є ознакою поступового розвитку цього сегмента ринку. За його словами, національний страховий ринок здатен не лише реагувати на виклики війни, а й формувати інструменти для економічного відновлення.

"Коли бізнес отримує можливість захистити свої інвестиції від воєнних ризиків, це допомагає підприємствам планувати діяльність навіть в умовах війни. Саме тому розвиток страхування воєнних ризиків є одним із важливих елементів фінансової архітектури відновлення України. Спільне завдання ринку і держави – зробити такі рішення масштабними, доступними та інтегрованими у міжнародні механізми перестрахування, адже без ефективного управління ризиками неможливо забезпечити стале економічне зростання країни", – зазначив він.

Водночас представники страхового ринку звертають увагу, що механізм компенсації не є універсальним рішенням для всіх підприємств. Можливість отримання державної підтримки залежить від відповідності умовам програми, характеристик застрахованого майна, правильності оформлення документів та результатів їх перевірки. Саме тому остаточне рішення про участь у програмі кожне підприємство має ухвалювати з урахуванням власної структури ризиків, фінансових можливостей і потреб у страховому захисті.

Які є компоненти програми страхування воєнних ризиків

Державна програма страхування воєнних ризиків передбачає окремі компоненти. Перший – часткова компенсація страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації становить до 3 млн грн на одну компанію протягом року за всіма договорами. Саме цим механізмом скористалося підприємство, кейс якого наведено в матеріалі.

Другий – передбачає компенсацію вартості пошкодженого або знищеного майна на територіях підвищеного ризику. Максимальний розмір такої підтримки становить до 30 млн грн, а її надання здійснюється за окремою процедурою через ЕКА відповідно до вимог програми.

Отримання державної підтримки в обох випадках залежить від відповідності заявника, об'єкта страхування та поданих документів встановленим критеріям програми. Остаточне рішення ухвалюється після їх перевірки уповноваженими органами.

За інформацією ІНГО, вона працює зі страхуванням воєнних ризиків із 2014 року та бере участь у міжнародних програмах перестрахування за підтримки ЄБРР і Aon. За даними компанії, максимальний ліміт покриття за такими програмами становить €50 млн, а протягом 2025 року в їх межах було застраховано вантажні, автомобільні та залізничні перевезення на загальну суму понад €352 млн.