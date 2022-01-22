Netflix подтвердил выход второго сезона сериала "Игра в кальмара"

Стриминговая платформа Netflix подтвердила выход второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Ожидаемая дата премьеры пока не раскрывается.

Об этом заявил директор по контенту компании Тед Сарандос во время встречи с журналистами, пишет The Verge.

"Конечно. Вселенная „Игры в кальмара" только родилась", — ответил он, когда СМИ поинтересовались, планируют ли снимать второй сезон.

По его словам, сериал имеет потенциал роста за пределами стриминговой платформы: тематические мероприятия, игры, выпуск мерча.

Отмечается, что ранее выпуск второго сезона "Игры в кальмара" подтвердил и его режиссер Хван Дон Хек. В ноябре 2021 года он пообещал снять продолжение, несмотря на то, что многие южнокорейские проекты имеют только один сезон.

О датах начала съемок и выхода второго сезона пока не сообщается.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на платформе Netflix в сентябре 2021 года. Проект стал самым популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры он набрал 111 млн просмотров. Сюжет рассказывает о людях, которые из-за финансовых затруднений согласились принять участие в игре на выживание. В качестве приза победителю обещают $38 миллионов. Он также стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса, обогнав прошлого фаворита — сериал "Бриджертоны".

Напомним, в Северной Корее суд приговорил к смертной казни мужчину, который привез в страну и продал школьникам USB-накопитель с копией популярного сериала "Игры в кальмара" от Netflix.

При этом в других странах "Игра в кальмара" пользуется большой популярностью. Сериал показал один из самых успешных стартов в истории Netflix.

При этом накануне "Игру в кальмара" обогнал новый сериал Netflix — "Зов ада". Уже через день после старта он возглавил рейтинг в 80 странах.